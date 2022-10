Lyt til artiklen

Det kører godt for danske Jon Dahl Tomasson, der er manager for Blackburn Rovers i den næstbedste engelske række.

Her ligger danskeren til oprykning med sit hold, der tirsdag vandt 2-0 over Sunderland. Her var profilen Bradley Dack ikke med, og det er der en speciel årsag til, skriver mediet Football Insider.

Tomasson og Dack har angiveligt været oppe at toppes i så alvorlig grad, at Dack altså ikke var med i truppen tirsdag. Og ifølge mediet overvejer man nu helt at sælge ham, når transfervinduet åbner til januar.

Danskeren har dog selv nedtonet Dacks fravær overfor lokalmediet Lancahsire Telegraph, der har spurgt danskeren, om han har talt med Dack siden kampen tirsdag.

Dack har været ude i en længere periode med to alvorlige korsbåndsskader.

»Ja, selvfølgelig. Jeg taler med alle mine spillere næsten hver dag for at få et forhold. Som jeg har sagt, vil vi meget gerne have ham tilbage på sporet, men han har været ude i to år, og det er ikke nemt at komme tilbage,« siger han og fortsætter:

»Vi ved alle, at når man har været ude i et stykke tid, kan det tage lige så lang tid at komme igen,« siger danskeren.

Blackburn indtager i øjeblikket andenpladsen i Championship.