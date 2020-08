Alle råbte 'ja, det var sgu da genialt', men VAR sagde 'nej, glem alt om det'.

En lille Lionel Messi-genistreg af en scoring blev i første halvleg af FC Barcelonas 1/8-finaleopgør mod Napoli annulleret og strøget fra historiebøgerne som et mål af dommerne i VAR-rummet.

Og det var der ikke ret mange fodboldfans på de sociale medier eksempelvis som forstod, hvorfor der opstod en slags ramaskrig mod det nye vidoedommer-system, som er indført i fodbold. Også Michael Laudrup er skeptisk.

»Det har været en dårlig dag for VAR. Vi har set den ti gange, men kan ikke se, at han tager den med hånden,« siger en stærkt forundret Michael Laudrup i TV3's Champions League-studie.

Det var ved stillingen 2-0 til FC Barcelona, at den lille argentiner steg til vejrs og tæmmede bolden retningsbestemt, så han slap fri mod mål, hvorefter han koldt vippede bolden i kassen. Hans anden scoring i kampen.

Jublen brød løs blandt Barca-spillerne på Camp Nou, mens hyldesterne til Messi strømmede ind på de sociale medier.

Men så var det, at VAR-dommerne slog til. Efter et grundigt tjek, som tog flere minutter, valgte dommer Cakir at annullere målet - tilsyneladende for hånd på bolden. Umiddelbart var det svært at se, at Messi skulle have taget hånden til brug i forbindelse med sin brysttæmning.

Fæld selv din egen dom i tv-billederne herover.