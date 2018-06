Fodboldlandsholdet gav sig tid til selfie-jægere og journalister, inden det satte kurs mod VM i Rusland.

København. Så er det ved at være alvor for Danmarks fodboldlandshold. Mandag formiddag troppede spillere og resten af staben op i Københavns Lufthavn for at sætte kursen mod Rusland.

Med forventningens glæde malet ud over ansigterne gav de sig god tid til at tale med de fremmødte, der ville sende holdet godt afsted.

Omgivet af en halv snes journalister strålede landstræner Åge Hareide ved udsigten til at skulle til sit første VM som spiller eller træner.

- Jeg glæder mig voldsomt. Det er det største at skulle med Danmark til VM. Det er en fantastisk følelse, siger nordmanden.

Lørdag aften så han holdet pudse formen af med en 2-0-sejr over Mexico, inden spillerne søndag kunne holde en sidste fridag.

Sejren gav blot ny næring til ambitionen om at avancere fra gruppespillet, og så hjalp det kun yderligere på humøret, at ingen af de 23 spillere slås med skavanker.

- Det hjælper altid at vinde og vise, at man kan præstere mod gode hold. Der er ingen problemer efter kampen mod Mexico. Nu håber jeg, at de har hvilet godt med deres familier, siger Hareide.

Offensivspilleren Pione Sisto, der deltager i sin første slutrunde, fik dårlig kritik for indsatsen lørdag. Måske var det derfor, at han kom i god tid som den første spiller i lufthavnen.

Her blev han overfaldet af en flok purke fra OB, der netop var kommet hjem fra en turnering i udlandet.

- Er Messi ikke god? spørger den ene, da han har fået en selfie med Celta-stjernen, der bag solbrillerne bekræfter analysen af den argentinske troldmand.

Danmarks ditto hedder Christian Eriksen. Han har været far i præcis en uge og nåede at tilbringe en fridag med sønnen søndag, inden han igen meldte sig under landsholdets faner.

- Det er en spændende tid. Der sker meget i øjeblikket, og jeg glæder mig helt vildt til VM, som vi har kæmpet for at komme til i to år.

- Det er specielt at forlade sit barn, men det har ligget i kortene hele tiden, lyder det fra den 26-årige fynbo, der var med som stortalent ved VM for otte år siden.

- I 2010 var jeg en lille dreng, der kom med på et wildcard, så jeg gjorde mig ikke de store erfaringer. Men jeg tager det med og regner med lidt flere minutter i benene denne gang.

Omkring ham kommer de andre stjerner dryppende ind. Nok så de hinanden lørdag aften, men de fleste møder hinanden med et kram eller lader deres fremskudte bryst støde sammen som et tegn på, at det er nu, det gælder.

Netop som klokken passerer 10.30, møder højrebacken Henrik Dalsgaard til check-in som sidste mand. Landsholdet er klar til afrejse og lander i Anapa senere mandag, hvor første træning afvikles.

En ny fase af nedtællingen til åbningskampen mod Peru lørdag er begyndt.

/ritzau/