De har prøvet før uden held, men en væsentlig ting har ændret sig.

Manchester Uniteds bestræbelser på at sikre sig Harry Kane har lidt mange knæk, men nu meddeler The Athletic, at United har sendt en opfordring til Tottenham angående Harry Kane.

Årsagen til dette skal findes i, at Harry Kane skulle have mistet tålmodigheden i Tottenham, hvor han ikke længere tror på, at han har muligheden for at vinde trofæer.

Manchester United har derfor valgt at udnytte muligheden og har ifølge mediet kontaktet Tottenham og bedt klubben om at give lyd, hvis Harry Kane bliver sat til salg.

Harry Kanes skrev ellers under på en seksårig aftale med Tottenham tilbage i 2018, men siden har Tottenham fortsat ikke vundet noget som helst, og Mourinhos tilgang som manager skulle ligeledes skabe utilfredshed hos Harry Kane.

Manchester United har flere gange forsøgt at hente Harry Kane, mest intenst i 2015 under Louis van Gaal, men det er som bekendt ikke blevet til en færdig handel.

Harry Kane har ifølge flere medier mistet tålmodigheden med Tottenham. Er det Manchester Uniteds chance? Foto: Chris Radburn Vis mere Harry Kane har ifølge flere medier mistet tålmodigheden med Tottenham. Er det Manchester Uniteds chance? Foto: Chris Radburn

The Athletic skriver da også, at der er meget små chancer for, at Manchester United selv vil forsøge at hente Harry Kane, før spilleren har taget aktive skridt for at komme væk fra Tottenham.

Engelske Metro mener at vide, at 26-årige Harry Kane kun kan forlade Tottenham, hvis de får i omegnen af 150 millioner pund for ham, svarende til 1,2 milliarder danske kroner.

Inden ligaen blev lagt stille af coronavirussen, lå Tottenham på 8. pladsen med 41 point.

Manchester United ligger lidt højere oppe på en 5. plads med 45 point.

Alt efter, hvad der sker med ligaen, kræver det en fjerdeplads at sikre sig adgang til næste års Champions League. Den sidder Chelsea på med tre point mere end Manchester United.

Harry Kane har ikke spillet siden 1. januar grundet en skade i baglåret.