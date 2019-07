Endnu et kapitel er skrevet i en af sommerens største transfer-sagaer, der har danske Christian Eriksen i hovedrollen.

For hvor kommer Christian Eriksen til at spille, efter transfervinduet har smækket portene i?

Hvis han skal væk fra Tottenham ser det ud som om, at den bedste mulighed ligger i den spanske hovedstad Madrid, hvor det er kendt, at de to storklubber Real- og Atlético Madrid viser stor interesse for danskeren.

Men nu melder Marca, at Atlético Madrid har valgt at kigge en anden vej, når de skal forstærke sig på midtbanen. Det spanske medie fortæller nemlig, at Atlético Madrid har undersøgt muligheden for at tilknytte colombianske James Rodriguez, og at de ‘er kommet frem til at colombianeren er det foretrukne valg’.

James Rodriguez ser ud til at være Atlético Madrids foretrukne valg til midtbanen. Colombianerens karriere havde sit hidtil højdepunkt, da han strålede for sit landshold under VM i Brasilien i 2014, hvor han blev tuneringens topscorer med seks mål. Foto: LUISA GONZALEZ Vis mere James Rodriguez ser ud til at være Atlético Madrids foretrukne valg til midtbanen. Colombianerens karriere havde sit hidtil højdepunkt, da han strålede for sit landshold under VM i Brasilien i 2014, hvor han blev tuneringens topscorer med seks mål. Foto: LUISA GONZALEZ

Det skyldes ifølge Marca, at James Rodriguez er noget billigere end Christian Eriksen.

Således beretter mediet, at colombianeren menes at koste i omegnen af 40 millioner euro, knap 300 millioner kroner, mens danskeren forventes at koste 60-70 millioner euro, hvilket svarer til ca. 450-522 millioner danske kroner.

Det vil i så fald gøre 27-årige Christian Eriksen til Danmarks dyreste fodboldspiller, da han vil rykke Joachim Andersens, der i sidste uge skiftede fra Sampdoria til Lyon for 225 millioner kroner.

James Rodriguez er på kontrakt i Real Madrid, som han vendte tilbage til denne sommer efter et lejemål i tyske Bayern München.