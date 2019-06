Chelseas belgiske superstjerne skifter til Real Madrid for 100 millioner euro, skriver The Guardian.

Chelseas Eden Hazard skifter til Real Madrid, skriver det britiske medie The Guardian.

Ifølge mediet skal Real Madrid betale 100 millioner euro - 746 millioner kroner - for den belgiske stjerne.

Derudover kommer der en række ekstra udgifter, der er ukendte.

Den 28-årige kantspiller skifter efter syv år i Chelsea. Han nåede at vinde Premier League to gange, FA Cup en gang og Europa League to gange.

/ritzau/