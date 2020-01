Fredag kom det frem, at Christian Eriksens agent var taget til Milano for at forhandle en aftale på plads. I dag er der nyt.

Den respekterede transferjournalist Fabrizio Romano fik folk til at spærre øjnene op, da han fredag skrev følgende på Twitter:

'Inter er klar til at komme med et kontrakttilbud til den danske midtbanespiller, der vil være free agent til sommer.'

Og nu melder det meget pålidelige medie The Guardian, at Inter har tilbudt Christian Eriksen en fireårig kontrakt, og at den italienske storklub håber på at tilknytte danskeren allerede i denne måned.

The Guardian skriver:

‘Inter har ikke opgivet håbet om at tilknytte Christian Eriksen allerede i dette transfervindue, hvilket vil betyde, at kontrakten vil løbe 4,5 år frem.’

Desuden mener mediet at vide, at Inter i bestræbelserne på at tilknytte Christian Eriksen allerede i dette transfervindue er klar til at smide et beløb svarende til 150 millioner danske kroner. Det til trods for, at de altså kan hente danskeren gratis til sommer.

The Guardian skriver, at flere andre klubber er interesseret i danskeren - deriblandt Paris Saint-Germain - og at Eriksen i løbet af de næste dage skal mødes med sin agent for at snakke om sine tilbud.

Christian Eriksen er stadig Tottenham-spiller. Men hvor længe endnu? Foto: Andrew Yates Vis mere Christian Eriksen er stadig Tottenham-spiller. Men hvor længe endnu? Foto: Andrew Yates

Christian Erisken satte selv gevaldigt gang i transferrygterne i sommer, da han udtalte:

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Jeg har den dybeste respekt for alt, hvad der foregår i Tottenham, og jeg har intet negativt at sige om klubben. Men jeg har også sagt, at jeg gerne vil prøve noget nyt.«

Inters direktør har i starten af januar sagt, at Eriksen er en interessant spiller, man at de på det tidspunkt ikke var i dialog med ham.

»Eriksen er en meget talentfuld spiller, det behøver jeg ikke fortælle jer, og han er fri til juni. Jeg tror, mange klubber er interesserede. Han er en interessant spiller, men jeg vil ikke stå her og fortælle jer, at vi er i kontakt med ham eller hans agent,« siger Moratto.