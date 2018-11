FC København bliver hyldet internationalt. Hyldesten drejer sig dog hverken om FCK's fodboldspil eller klubbens spillere.

Det er derimod københavnernes nye tredjetrøje, der har fået et udenlandsk fokus, siden den blev offentliggjort i den forgangne uge.

Og det får nu mediet Sport Bible til at hylde trøjen, som kalder den 'en skønhed'.

»Jeg (journalisten hos SportBible, red.) går ikke ikke hen til en trøje for at lære om dens personlighed, eller om den egner sig til en tur på fodboldbanen. Den skal bare se godt ud,« skriver mediet og henviser til FCK's nylancerede trøje, som værende med et godt og lækkert udseende.

Shirt alert: FC Copenhagen have revealed the 2019 third shirt by Adidas



What do you think? pic.twitter.com/ycEDk8K1Ox — Classic Football Shirts (@classicshirts) November 20, 2018

Det er i samarbejde med Adidas, at FC København har lavet den nye trøje.

Da trøjen blev præsenteret sagde Martin Nøhr Rådberg, bestyrer i FCK's fanshop, følgende:

»Det er en trøje, som du også vil have på, når du ikke engang er til fodbold. Trøjen vil bidrage til at fodbold fra stadion ind i de københavnske gader.«

I løbet af 2018 var Nigeria, Parma, Jamaica, AEK og Ferre de General Picos trøjer blandt de nominerede til årets flotteste trøjer hos Sport Bible. Og nu ligger FCK, ifølge mediet, godt i svinget til en nominering i løbet af 2019.