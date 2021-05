Pierre-Emile Højbjerg har været blandt de 10 bedste midtbanespillere i Premier League i denne sæson.

I hvert fald hvis du spørger Daily Mirror. Mediet placerer nemlig den 25-årige dansker som nummer syv på den fornemme liste.

Og havde det ikke været for Tottenhams faldende niveau under José Mourinho, kunne placeringen have været endnu bedre.

»Hvis det ikke havde været for Tottenhams kapitulation under José Mourinho i denne sæson, så ville Pierre-Emile Højbjerg næsten med sikkerhed være at finde højere oppe på listen,« skriver Daily Mirror blandt andet som begrundelse og fortsætter:

25-årige Pierre-Emile Højbjerg. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere 25-årige Pierre-Emile Højbjerg. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Danskeren har muligvis ikke samme kreativitet eller målfarlighed som mange af de andre navne på listen, men når det kommer til at udføre det arbejde, han blev hentet for, så er det svært at argumentere for, at han ikke har leveret.«

Pierre-Emile Højbjerg kommer dermed i selskab med eksempelvis Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan og Mason Mount.

Landsholdsspilleren skiftede sidste sommer Southampton ud med London-klubben, og han har været fast mand på holdet lige siden.

Tottenham indtager i skrivende stund sjettepladsen i Premier League med 56 point. Det er fem point færre end Chelsea på den eftertragtede fjerdeplads, der giver Champions League-fodbold i næste sæson.