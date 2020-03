Christian Eriksen og Inter er ifølge den italienske avis La Stampa blevet sat i karantæne.

Det sker, efter den italienske storklub Juventus som de første i Serie A har en spiller, der er smittet med coronavirus.

De kunne tidligere på aftenen meddele, at forsvarsspileren Daniele Rugani er blevet testet positiv.

Christian Eriksens italienske klub, Inter, skriver på sin hjemmeside, at alle sportslige aktiviteter er suspenderet, indtil andet meldes ud. De nævner intet om, at spillerne skulle være i karantæne.

Men ifølge La Stampa skal alle spillere og dommeren i karantæne for at forhindre spredning af smitten.

Inter og Juventus spillede i weekenden mod hinanden - her sad Rugani på bænken under hele kampen, som Cristiano Ronaldo og co. vandt 2-0.

Der har indtil videre ikke været meldinger om, at andre spillere fra Juventus eller Inter skulle være smittet med coronavirus.

Alle Serie A-kampe er suspenderet indtil 3. april, men indtil videre er det planen, at Juventus skal i aktion i næste uge i Champions League.

Inter skulle oprindeligt have været i kamp i Europa League torsdag mod Getafe, men det opgør var i forvejen udskudt på grund af coronavirus.