Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kaos har ramt oprykkerklubben Sundby Boldklub, der denne sæson skal prøve sig af i Kvindeligaen.

For mens klubbens kvindehold i disse uger ellers skulle forberede sig på en af de største sæsoner i klubbens historie, så er der lige nu opstået en konflikt mellem klubbens bedste kvindehold og administrationen.

Og konflikten resulterede mandag i, at spillerne kunne meddele klubben, at man ville strejke – og det fik tydelige konsekvenser tirsdag.

Her skulle Sundbys kvindehold nemlig have spillet opstartens første testkamp mod de forsvarende danske mestre HB Køge, men den kamp måtte den kaosramte oprykkerklub altså aflyse.

Det bekræfter HB Køge på sin hjemmeside.

»Sundby Boldklub har aflyst vores planlagte testkamp. Kampen skulle være spillet i aften, tirsdag den 19. juli på Capelli Sport Stadium, men kommer til vores store ærgrelse altså ikke til at blive afviklet,« lyder det.

Ifølge B.T.s oplysninger har spillerne rettet henvendelse til Spillerforeningen for at få rådgivning, men direktør Michael Sahl Hansen har endnu ingen kommentarer til B.T.

Hos Kvindedivisionsforeningen siger forperson Katja Moesgaard:

»Vi er bekendt med, at der er nogle forhold, som vi er nødt til at dykke ned i, og det er det. Men det er et internt anliggende mellem Kvindedivisionsforeningen og klubben lige nu, og derfor har jeg ikke flere kommentarer. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned, før vi gør noget,« siger Moesgaard.

I Sundby Boldklub bekræfter formand, Bo Hammer, at spillerne mandag meddelte en strejke – men den er tilsyneladende overstået tirsdag aften, hvor spillerne ventes at træne, siger formanden.

»Mandag fik jeg en mail i min indbakke om, at spillerne strejkede. Men i dag fik jeg så en ny mail om, at de ikke strejker,« siger Bo Hammer og giver sin version af det nuværende kaos i Sundby.

Klubben skulle blandt andet afvente en godkendelse fra DBU, hvorfor spillerne i Sundby Boldklub lige nu rent faktisk arbejder uden at være ansat og på kontrakt.

»Jeg har fået en mail fra spillerne, hvor de nævner nogle forhold, vi skal kigge på sammen. Og det drejer sig blandt andet om deres kontrakter, hvor man hver sæson laver DBU-påtegnede kontrakter, og det kræver, at man som klub godkendes af DBU. Og den proces er vi – og har været – i gang med.«

»Alle spillere har lige nu et udkast til en kontrakt i DBUs standardformular og har aftalt løn med klubben, men problematikken er, at der står 1/7 på de kontrakter. Vi har ikke godkendelsen til at tegne dem endnu, og derfor har klubben ikke skrevet under på nogen aftaler endnu,« siger formanden.

Ifølge ham har klubben udbetalt løn til spillerne i truppen, men ikke alle har fået løn til tiden af flere forskellige årsager.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente kommentarer fra spillertruppen i Sundby. Ifølge Sundby-formanden er spillerne i Sundby interesseret i en fælles løsning.

Bo Hammer mødes torsdag med Kvindedivisionsforeningen.