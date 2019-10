En lille dreng med en FCK-trøje trukket ud over dynejakken går tøvende hen til Jens Stage og spørger om billede og autograf, hvilket københavnernes 22-årige sommerindkøb selvfølgelig accepterer.

Da den unge fan har fået, hvad han kom efter, vender han sig mod Jens Stage og siger med den største selvfølgelighed: 'Mange tak, Carlo Holse!'

Ja, Jens Stage er stadig én af de nye hos de danske mestre, selv om han på få måneder har oplevet mere, end de fleste fodboldspillere gør på en håndfuld år.

B.T. har sat Jens Stage stævne – på et par havestole foran FCK's klubhus. Til en snak om livet i København, om Nicklas Bendtner, om AGF's succes og om brandattentatet mod Stages lejlighed i Aarhus.

VILDE MÅNEDER

Det har været et par vilde måneder for dig med U21-slutrunde, et kikset udlandsskifte, et skifte til FCK, flytning til København, europæiske knald eller fald-kampe og så videre. Du må være godt rundtosset. Har du overhovedet haft tid til at puste ud?

»Nej! Det kan man vist godt sige, at jeg ikke har nået. Det har været hektisk, og der er sket mere, end jeg har turdet drømme om. Men jeg tror, at jeg venter med at puste ud og i stedet hamrer fuldt igennem nu. Så må jeg puste ud, når det engang bliver jul.«

»Min ferie blev ikke så lang, men det valgte jeg selv – jeg kunne bare ikke vente med at komme i gang. Jeg havde ikke lyst til at holde ferie. Sådan har alle det nok, når de skal i gang med noget nyt.«

Så må du være slidt nu?

»Nej, for det hele er så nyt og spændende. Så jeg føler mig ikke slidt eller kørt fast i noget som helst. Jeg oplever hele tiden noget nyt – og der er hele tiden nye, fede kampe. Jeg kommer i hvert fald ikke til at nå at blive slidt inden juleaften.«

Hvad med uden for banen? Hvordan er du faldet til?

»Jeg bor i en midlertidig lejlighed. Og jeg har min bedste ven fra Aarhus med. Han bor sammen med mig, indtil han skal læse til januar. Så jeg har lidt mental opbakning derhjemme. Derudover kommer min kæreste, min familie og mine andre venner på besøg så tit, som det kan lade sig gøre. Og de er der også hver gang, vi spiller i Jylland.

Hvad betyder det for dig at have din bedste ven med til København?

»Det er fedt, at han er taget med. Jeg har også et par onkler, der bor herovre. Så det at flytte til København er slet ikke så galt, som jeg for halvandet år siden gik og forstillede mig, at det ville være.«

Kan du stadig fare vild herovre?

»Gutterne på holdet har været fremragende til at hjælpe mig og guide mig rundt. Og så har min onkel haft mig med på nogle cykelture.«

»Det kommer lige så stille, og jeg kan i hvert fald vejen til træning og hjem igen. Det er vel også det vigtigste!?«

STÅLE

Din nye chef hedder Ståle Solbakken, og han er nærmest et ikonisk navn i dansk fodbold...

»Ja, det er han. Ståle er en leder på sin helt egen facon. Det er en facon, jeg godt kan lide. Han kan give dig et rap over nallerne, hvis du ikke leverer – men han er også en generelt meget forstående person.

»Han forstår sig virkelig på mennesker. Han ved, at når du er ny, så skal du have tid og plads til at etablere dig og udfolde dit potentiale.«

»Så ud over, at han ser lidt skrap ud på sidelinjen, så er han faktisk en meget forstående og behagelig person, når vi er herinde (peger mod klubhuset, red.). Han har vist mig tillid ved at bruge mig i nogle store kampe. Jeg prøver at gøre alt for at gøre ham tilfreds.«

Vi ved fra andre spillere, at Ståle altid har lagt en transferplan for sine indkøb. Hvad er planen med dig – ved du, hvornår du skal sælges?

»Der er selvfølgelig blevet snakket om, hvilke planer der kunne være for mig. Men jeg kan ærligt talt ikke huske dem. Haha.«

»Nu spiller jeg her, og så ser vi, hvor langt vi sammen kan komme. Jeg er lige kommet, og jeg synes stadig, alt er sindssygt spændende.«

»Og sådan nogle transferplaner er bare til for at blive brudt. Jeg har bare aftalt med Ståle, at jeg skal give den gas.«

BENDTNER

Du sad sikkert som 13-årig og fulgte med, da Nicklas Bendtner i 2010 scorede mod Cameroun ved VM i Sydafrika. Nu er han din holdkammerat.

»Det er sjovt. Han er en fantastisk fyr. Når man først lærer ham at kende, så får man et helt andet indtryk af ham. Han er én af de mest forstående og omsorgsfulde personer i truppen. Han tager sig af alle – unge som gamle.

»Han er let at få en relation til, for han er så 'open minded'. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er landsholdsstjerner eller ungdomsspillere. Han har lyst til at hjælpe alle.«

»Jeg tror på, at det helt sikkert nok skal blive en succes med ham. Hans indstilling er der – og vi ved alle, hvad han kan præstere på banen. Det skal han bare også gøre for os, så bliver alle glade.«

Er du overrasket over, at han er så flink?

»Jeg havde ikke gået og dannet mig tanker om, hvordan han var som person. Men jeg har da læst en historie eller to om ham på internettet. Jeg ved ikke, om jeg er overrasket over ham, men han er bare en skidegod fyr, som virkelig tænker på andre end sig selv. Jeg har ikke et eneste ondt ord at sige om Nicklas!«

AGF'S SUCCES

Nu kan du så sidde i København og kigge på, at AGF endelig har succes ...

»Det er klasse! Det er klasse. Det er det, jeg håbede ville ske. Jeg har stadig en masse gode kammerater på det fodboldhold. Og jeg under hver eneste af dem al deres succes. De skal bare have succes, så længe det ikke går ud over os.«

Du kan vel også tillade dig at være lidt AGF-fanagtig nu?

»Til en vis grad. Nu hepper jeg på FCK, for vi skal gøre alt for at vinde guld. Og når AGF er blevet så gode, så er de en slags konkurrenter for FCK. De skal tages seriøst. Så de er konkurrenter, men jeg følger altid med og taler med nogle af AGF-drengene efter kampene.

»Sådan tror jeg, at alle fodboldspillere har det med deres tidligere klubber. Og især for mig, for jeg har altid boet i Aarhus, og alle mine venner står stadig på stadion – og min familie tager også af sted en gang imellem.«

Nu spiller I i Aarhus mandag aften. Hvilken modtagelse får du?

»Jeg er sikker på, at jeg får en god modtagelse af alle mine tidligere holdkammerater. Der er intet ondt mellem mig og dem. Vi snakker stadig godt sammen. Og jeg er også på god talefod med træneren.«

»Hvad fansene angår – så er det ikke mit bord. Det er dem, der bestemmer, hvilken modtagelse jeg får. Jeg er lige så spændt på det, som alle andre.«

Men hvordan tror du, de modtager dig?

»Jeg tror, det bliver lidt delt. Der var nogle, der syntes, at det var en god idé, og så var der nogle, der synes, det var knap så god en idé. Jeg synes, begge lejre skal have lov at have deres meninger.«

»At skifte til FCK var et valg, jeg følte, at jeg skulle træffe. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det var det rigtige valg – selvom det var hårdt at sige farvel.«

BRANDATTENTATET

I forbindelse med dit skifte fra AGF til FC København blev der kastet en røgbombe samt en seddel med beskeden 'I Aarhus straffes forræderi. Svin!!! Judas' ind i din lejlighed i Aarhus. Du har næsten intet sagt om den sag. Hvorfor ikke?

»Jeg har tænkt, at det skal ikke have lov at tage fokus væk fra fodbold hos mig. For det har jo ikke noget med fodbold at gøre, og derfor synes jeg ikke, at jeg skal tale om det. Der bliver skrevet rigeligt om det i pressen, og det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er glad for, at alle er okay.«

»For mig er den sag parkeret for lang tid siden, og det er nok bare bedst, at jeg aldrig taler om det igen.«

Men varmede det ikke, at så mange AGF-fans efterfølgende var ude og fordømme angrebet?

»Ja, der var selvfølgelig mange positive tilkendegivelser efterfølgende. Og det var jeg glad for. Men det tog meget fokus, og det var jeg ked af. For jeg vil helst have al fokus rettet mod fodbolden. AGF-fansene må have deres tanker om mig. Den sag skal ikke have indflydelse på det.«

»Hvis der er nogle i Aarhus, der synes, at jeg er en idiot, så skal de stadig have lov til det på trods af denne sag. Jeg ved godt, at 99,9 procent af aarhusianerne aldrig kunne finde på at gøre noget tilsvarende.«

Jens Stage og FC København spiller mod AGF i Aarhus mandag aften klokken 19.

Tre mænd blev i den forgangne uge tiltalt for attentatet på Jens Stages lejlighed.