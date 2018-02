Se billeder af Danmarks VM-hotel i videoen over artiklen

Med over 17 millioner kvadratkilometer i areal er Rusland verdens største land, der rummer 11 tidszoner fra Kaliningrad i vest til Kamtjatka i øst.

Alligevel kommer verdens to største fodboldstjerner, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, til at bo – om ikke side om side – men i hvert fald rigtig tæt på hinanden.

På den netop offentliggjorte FIFA-liste over de officielle landsholdslejre under VM i Rusland fremgår det, at Messis argentinske landshold og Portugal, som har Ronaldo som altoverskuggende stjerne, begge slår lejr i Moskva-området.

Med kun 29 kilometer fra den ene landsholdslejr til den anden er det de to landshold, som bor tættest på hinanden.

Argentina skal bo i Bronnitsy, mens Portugal er i Kratovo, to områder tæt på Ruslands hovedstad, hvor der er optimale muligheder for at flyve ud til de øvrige værtsbyer, hvor der skal spilles kampe.

De to verdensstjerner fra henholdsvis FC Barcelona og Real Madrid skal dog nok ikke regne med at rende ind i hinanden hver dag under sutrunden, men den korte aftsand mellem lejrene gør det om ikke andet nemt for verdenspressen at holde sig ajour med de to superstjerner, som begge optræder på landshold, som må betegnes som outsidere til at vinde VM-titlen.

Modsat Argentina og Portugal – og de forsvarende tyske verdensmestre, som også har valgt Moskva-området - har Spanien valgt at bo afsondret og isoleret i Krasnodar.

Samme strategi har DBU valgt i forhold til hovedkvarter under VM. Danmark slår nemlig lejr i Anapa ved Sortehavet.

Årsagen, til at Danmark skal bo netop der, er den korte afstand fra træningslejren og hotellet til en stor lufthavn.

»Ved sommerens slutrunde skal vi rejse meget til og fra spillestederne og vores basecamp hotel. Derfor var logistikken afgørende for os,« sagde landstræner Åge Hareide til DBU i december:

»I Anapa har vi 10 minutters kørsel til lufthavn og vores træningsanlæg, hvilket er ret unikt efter russiske forhold.«

Med placeringen forbliver holdet indenfor en tidsforskel på en time i de tre gruppespils kampe, og samtidig kan flyvetiden til de tre indledende spillesteder begrænses til cirka to timer.



Gennemsnitstemperaturen i Anapa er ifølge DBU på 21-24 grader, mens slutrunden spilles.

