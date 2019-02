EM-helten Flemming Povlsen bliver en af frontfigurerne for den danske del af fodbold-EM i 2020.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har udnævnt den tidligere landsholdsangriber til ambassadør for arrangementet, som kulminerer i juni 2020, hvor Parken i København skal lægge græs til fire kampe i slutrunden.

»Jeg skal være med til at gøre opmærksom på, hvor stor en betydning det har for DBU og Danmark, at vi er med til at arrangere sådan en event,« siger Flemming Povlsen.

For at markere EM's 60-års-jubilæum bliver slutrunden i 2020 spredt ud over 12 værtslande, og det har givet Danmark mulighed for at blive vært for en herrefodboldslutrunde for første gang.

Der skal bruges mere end 1000 frivillige, og Povlsens første opgave som ambassadør bliver at gøre reklame for netop den del på Fodboldens Kongres, der afvikles i Horsens i den kommende weekend.

»Både som aktiv spiller og som tv-ekspert har jeg været en del af EM på en eller anden måde siden 1988. Jeg har set, hvad der foregår ved siden af banen. Spillerne bærer det sportslige, og så er der også noget økonomi. Men de frivillige sælger på mange måder arrangementet. Det er mange frivillige, der tager imod turisterne og er en del af det,« siger Flemming Povlsen.

Den nu 52-årige tidligere fodboldspiller deltog selv ved to EM-slutrunder. Første gang i Vesttyskland i 1988, hvor han som ung fremstormende angriber scorede det ene af målene i Danmarks 2-3-nederlag til Spanien.

Fire år senere var han en nøglespiller på Richard Møller Nielsens hold, der kom til EM i Sverige på afbud og rejste hjem med pokalen.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»Min identitet er meget bundet op på min fodboldkarriere, og 1992 bliver jo stadig omtalt, når jeg møder folk på gaden. Jeg kan sagtens sætte mig ind i den fornemmelse, folk får, når de ser en stor eller overraskende sportspræstation. Og alle, som er over 35, har et forhold til 1992,« siger Flemming Povlsen.

Mens Sverige dengang kunne være vært for et EM med deltagelse af otte hold, har der siden 2016 været hele 24 nationer med til slutrunderne.

Det har gjort det urealistisk for mindre lande at løfte et eneværtskab, og derfor bliver de fire kampe på dansk jord formentlig en engangsoplevelse.

»Arrangementet er vokset meget, men selve indholdet er det samme. Skaber du begejstring om et hold, skaber du begejstring i et land. Det ser man gang på gang. Sidst, vi så det, var Island ved EM i Frankrig i 2016. Vi så, hvordan de voksede som nation. Det er det, som fodbold kan. Det har jeg mærket på egen krop,« siger Flemming Povlsen.

I sidste uge blev det officielt, at Danmark i 2021 skal være vært for tre etaper af Tour de France.

Men Povlsen vil gøre sit for, at opmærksomheden om fodbold-EM ikke kommer til at lide under det gigantiske cykelarrangement året efter.

»EM 2020 appellerer på en anden måde til fodboldfolket. Der er trods alt mange, der går op i fodbold på landsplan og på verdensplan. Hvis det danske hold kvalificerer sig, så har det bare en samlende effekt og giver en fællesskabsfornemmelse. Så vi kan godt køre Tour de France i cykelkælderen lige nu, for der er noget andet, sportsfolket i Danmark også kommer til at interessere sig for,« mener Flemming Povlsen.

Ved EM i 2020 lægger Parken græs til tre indledende gruppekampe og en ottendedelsfinale.

/ritzau/