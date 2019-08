Liverpool satte tyk streg under, at de er kongerne af Europa.

Det beviste Premier League-stjerne-mandskabet i aftes med en sejr mod Chelsea i et historisk og dramatisk Super Cup-opgør i Istanbul med en kvindelig dommer til at styre slagets gang.

De Røde sejrede efter straffesparkskonkurrence efter en 2-2-kamp, og triumfen udløste euforiske scener, mens Andreas Christensen og Chelsea måtte se skuffede til.

For første gang i en stor international kamp for mænd i Uefa-regi var en kvindelig dommer-kvartet i aktion anført af franske Stephanie Frappart. Hun og hendes kollegaer kom særligt i fokus i tre nøglesituationer i kampen.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Blandt andet med to annullerede scoringer fra Chelsea. I begge tilfælde havde linjevogterne set rigtigt.

I den forlængede spilletid dømte Stephanie Frappart korrekt straffe til Chelsea.

Den ordinære kamp sluttede 1-1 efter scoringer fra Olivier Giroud, som bragte Chelsea på 1-0 i første halvleg, mens Sadio Mané udlignede kort efter pausen, inden han flot satte bolden ind i den forlængede spilletid.

Generelt havde Frank Lampards Chelsea-mandskab, hvor Andreas Christensen var med fra start, i perioder svært ved at stå imod de forsvarende Champions League-mestres afrikanske superstjerne Sadio Mané, som scorede begge De Rødes mål.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Efter at Jorginho udlignede til 2-2 på straffespark blev kampen afgjort efter straffesparkskonkurrence i Istanbul, som jo er byen, hvor Liverpool triumferede i den vilde CL-finale tilbage i 2005.

Unge Tammy Abraham blev synderen for Chelsea i straffesparkskonkurrencen, hvor han brændte London-klubbens femte spark.

Den danske landsholdsforsvarer Andreas Christensen var med i 85 minutter for Chelsea, hvor han dannede forsvarsduo med Kurt Zouma. Han gjorde en fin figur over for Liverpools skarpe offensiv, men blev erstattet af Fikayo Tomori.

Den europæiske Super Cup er et opgør mellem sidste års europæiske triumfatorer, som i dette tilfælde begge var engelske: Champions League-vinderne fra Liverpool og de forsvarende Europa League-mestre fra Chelsea.