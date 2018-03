Rammen for dansk fodbolds suverænt største triumf - EM-guldet i 1992 - stod søndag i brand.

For snart 26 år siden gik 11 danske spillere ind på græstæppet på Nya Ullevi i Gøteborg, tævede de tyske verdensmestre med 2-0 og forlod arenaen som europamestre. Siden den lykkelige juni-dag har Nya Ullevi stået som et ikonisk monument i dansk fodboldhistorie.

Derfor må det også gibbe i enhver roligan at høre, at det store stadion søndag brød ud i brand. Det skriver svenske Expressen.

Svensk brandvæsen og politi var hurtigt til stede ved arenaen.

»Vi er på plads, og jeg kan bekræfte, at det brænder,« sagde Mattias Kapocs fra den svenske redningstrjeneste til Expressen søndag eftermiddag.

»Jeg kan bekræfte, at det brænder på taget, men vi ved endnu ikke, hvor stor eller lille branden er.«

Senere oplyste redningstjenesten dog, at branden var under kontrol, og at ingen personer var kommet til skade. Det vides dog endnu ikke, hvor store skaderne er.