Der var lagt op til den helt store finalefest for Tottenham-fans på Teglværket i København.

Den 1. juni skulle over 500 tilhængere nemlig se Champions League-finalen mellem Tottenham og Liverpool sammen på storskærm. Men nu er det hele blevet aflyst.

Det oplyser den danske fangruppe White Hart Danes i et længere opslag på Facebook.

'Det er med ekstrem stor ærgrelse, at vi må meddele, at White Hart Danes bliver tvunget til at aflyse Champions League finale-arrangementet på Teglværket d. 1/6-2019.'

Ifølge fangruppen havde Teglværket ellers givet dem en skriftlig garanti på, at de havde rettighederne til at sende finalen for rettighedshaverne Nordic Entertainment Group (NENT).

Efterfølgende tog NENT dog kontakt til White Hart Danes og forklarede dem, at Teglværket ikke har de nødvendige rettigheder. Det ville kræve en betaling fra Teglværket og også en godkendelse af UEFA, som der skal søges om.

Men da Teglværket ikke ønsker at betale NENT, har det ikke været muligt at afholde arrangementet, oplyser gruppen.

'Vi føler os naturligvis snydt, og ekstremt dårlig behandlet af Teglværket, der ikke har styr på deres rettigheder, så det ikke er muligt at gennemføre den fantastiske Tottenhamfest det skulle været blevet,' skriver White Hart Danes videre.

B.T. har efterfølgende taget kontakt med til Marketing & PR Manager hos Teglværket, Thomas Guldager, der ikke kan genkende, hvorfor fanklubben føler sig snydt.

»Vi er altid kede af at skuffe en kommende samarbejdspartner. Vi er rigtig kede af, at vi ikke har arrangementet til dem. De har fået deres depositum tilbage, det er bekræftet af deres kasserer, og vi har på ingen måde forsøgt at snyde dem,« siger Thomas Guldager.

Han forklarer, at Teglværket kun kunne få rettigheder til at vise kampen for 200 fremmødte.

Tottenham-fans er ekstremt skuffede over, at de alligevel ikke får mulighed for at se Christian Eriksen og co. i aktion fra Teglværket i København. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Tottenham-fans er ekstremt skuffede over, at de alligevel ikke får mulighed for at se Christian Eriksen og co. i aktion fra Teglværket i København. Foto: ADRIAN DENNIS

Såfremt det skulle op på de 600 mennesker, som White Hart Danes have planlagt, skulle der betales 120.000 kroner til NENT.

Det var Teglværket parat til at stille garanti for, men det ville så kræve, at Tottenham-fanklubben skulle tage 200 kroner i entré per deltager. Den beslutning skulle tages hurtigt, og det blev et nej.

»Vi har forsøgt at komme med et løsningsforslag til dem, men det har de afvist. Hos deres kolleger i Liverpool-fanklubben koster det et beløb at komme ind, og de har lavet en aftale med NENT i god tid. Det var det her ikke,« siger Thomas Guldager.

White Hart Danes har i stedet lavet en aftale med The Old Irish Pub på Vesterbrogade i København, hvor barens første sal bliver reserveret til Tottenham-fans.

Desuden oplyser White Hart Danes, at alle, der har købt billet til det oprindelige arrangement, vil få refunderet sine billetter.

Tottenham-fans kan dog også tage et smut i Tivoli, hvis man vil se finalen på storskærm. Her er der nemlig lagt op til en stor fest, og Tivoli selv oplyser, at de forventer flere tusinde gæster, som de har oplevet ved tildligere Champions League-finaler.

Derudover kan du også opleve B.T.s podcast Transfervinduet, der for første gang optager en podcast live. Det sker klokken 19.30, hvor der også vil være en 'special guest' med i podcasten.

Allerede klokken 14.00 bages der op til Champions League-finalen ved Plænen i Tivoli, hvor rapperen Pede B er vært.

Champions League-finalen mellem Tottenham og Liverpool spilles den 1. juni klokken 21.00.