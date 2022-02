Arbejdernes Landsbank trækker sig som sponsor for herrelandsholdet i fodbold før tid. Det sker med udgangen af marts.

Det bekræfter branding- og kommunikationsdirektør Peter Frolund over for B.T. Ekstra Bladet var først med historien.

»Jeg kan bekræfte, at vi stopper som sponsor for landsholdet inden udgangen af dette kvartal,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Det har været et ønske for os at komme ud af aftalen inden nytår,« siger Frolund med henvisning til, at den hidtidige kontrakt løb til udgangen af 2022. Derudover har han ikke yderligere kommentarer, siger han.

Også DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, bekræfter storsponsorens stop over for B.T. i en sms.

Efterfølgende har unionens kommerciel direktør, Kenneth Reeh, udtalt sig om dagens udmelding på DBU's hjemmeside:

»Det har været et stærkt samarbejde i en spændende tid, hvor begge landshold har skabt store sportslige resultater og også fået langt større opbakning hos fans og befolkningen bredt set.«

Han tilføjer desuden, at man allerede er i gang med finde erstatningen for den afgående storsponsor.

»Vi er i kontakt med mange virksomheder, der gerne vil være en del af Herrelandsholdet og Kvindelandsholdet og indtræde som ny officiel partner,« siger Kenneth Reeh videre.

Dermed stopper DBU og bankens rejse, der har varet siden 2017, hvor Arbejdernes Landsbank blev sponsor for kvindelandsholdet.

To år senere fortsatte man dog som sponsor for de danske fodboldherrer, men det stopper nu efter tre års samarbejde på den front. Ni måneder før tid.

Allerede i 2020 begyndte der at komme knas i samarbejdet mellem parterne i forbindelse med den såkaldte kviklånslov, der forbød udbydere af forbrugslån at reklamere side om side med spilleselskaber. Det betød, at bankens logo ikke kunne figurere på landsholdets trøjer.

Det skabte problemer helt frem til sidste år, hvor loven siden blev ændret. Derfor fortsatte samarbejdet. Lige indtil nu.

DBU oplyser slutteligt, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at oplyse navnene på de konkrete virksomheder, der er i spil til at blive landsholdets næste storsponsor.