Arbejdernes Landsbank stopper som sponsor på fodboldlandsholdets træningstrøjer efter ny lovgivning, der forbyder udbydere af forbrugslån at reklamere side om side med spilleselskaber.

Det skriver Radio4 og Børsen.

Arbejdernes Landsbank udbyder ikke kviklån, men er omfattet af loven alligevel.

Banken ser ikke anden udvej end at stoppe sponsoratet på træningstrøjerne, der også bærer et Oddset-logo.

Det sker, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) fik et nej af Forbrugerombudsmanden til at have logoer af både Arbejdernes Landsbank og Oddset på landsholdets træningstøj.

Det siger marketing- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, Peter Froulund, til Radio4.

»Vi vælger at tage konsekvensen af den tilkendegivelse som Forbrugerombudsmanden har givet, nemlig at vores logo ikke lovligt må stå sammen med Oddsets logo.«

»Det efterlader os ikke med så mange muligheder, da loven er udformet sådan, at det er os (bankerne, red.), der har det juridiske ansvar.«

»Af respekt for DBU og de kommende landskampe vælger vi ikke at tage sagen i retten, men i stedet acceptere, at det er os, der må vige pladsen,« siger Peter Froulund.

Han siger til Børsen, at DBU er gået med til at betale banken kompensation for ikke at kunne være på træningstrøjen forud for de kommende landskampe mod Belgien og England i starten af september.

Såfremt lovgivningen ikke ændrer sig, kan Arbejdernes Landsbank være helt på vej ud af sit DBU-sponsorat, skriver Børsen.

Lovgivningen trådte i kraft 1. juli. Den er skabt for at forhindre dyre lån, der kan skabe gældsproblemer hos danskere.

Kort beskrevet betyder de nye regler, at der ikke må reklameres for lånene i forbindelse med markedsføring af spiludbydere.

Der dog ikke noget i vejen for, at en sportsklub kan være sponsoreret af både en bank eller låneudbyder og et spilleselskab, så længe sponsorerne ikke optræder samtidig, om det så er på trøjer, en sponsorvæg eller et tredje sted.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) finder lovgivningen problematisk og udfordrende for eliteidrætten, så længe banker, der ikke udbyder kviklån, også er omfattet af lovgivningen.

Mange danske sportsklubber har nemlig store sponsorater fra både banker og spiludbydere.

»Idrætten skal ikke være reklamesøjle for koblingen mellem ludomani og kviklån, og DIF går ind for stramninger på reklamer for spil.«

»Men med loven om kviklån afskærer man ansvarlige banker helt uden kobling til kviklån og ludomani fra at yde en afgørende økonomiske støtte til dansk idræt,« siger Poul Broberg, der chef for public affairs i DIF, til Børsen.

/ritzau/