27-årige Nicolai Larsen havde en stor dag i buret for FC Nordsjælland, der torsdag besejrede AIK Stockholm.

Farum. Med en sejr på 1-0 hjemme sikrede FC Nordsjælland sig torsdag et godt udgangspunkt før returopgøret mod AIK Stockholm i kvalifikationen til Europa League om en uge.

Ikke mindst takket være en imponerende præstation fra målmand Nicolai Larsen, som diskede op med den ene redning efter den anden.

Den tidligere AaB-keeper klarede blandt andet et straffespark fra AIK's Tarik Elyounoussi i det 50. minut. Det var resultatet af god forberedelse, mener han.

- Vi havde studeret dem alle sammen inden kampen omkring, hvor de typisk sparker, og det var stort set kun (Daniel, red.) Sundgren, som sparker til min venstre side, siger Larsen ifølge bold.dk.

- Så det var egentlig bare at satse på, at han (Elyounoussi, red.) holdt fast i sin side.

FC Nordsjællands mål blev scoret af Magnus Kofod Andersen allerede efter 11 minutter. Det var nok til at sikre sejren, som giver tro på avancement hos Farum-klubben.

- Det bliver ekstremt vigtigt, at vi kommer til returopgøret, uden at de har scoret. Vi kommer med et godt resultat, så det er rigtig vigtigt, siger han.

Går FCN videre til tredje runde i kvalifikationsturneringen, venter to møder med enten serbiske Partizan Beograd eller litauiske Trakai.

Første opgør mellem de to klubber endte 1-0 til Partizan Beograd, der vandt kampen på eget græs.

/ritzau/