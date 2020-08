32-årige Ángel Di María blev kåret til kampens spiller, da PSG bookede billet til Champions League-finalen.

Den franske storklub PSG er klar til klubbens første Champions League-finale nogensinde efter en 3-0-sejr over RB Leipzig i semifinalen.

Dermed er Paris-klubben kun én sejr fra det trofæ, som den storsatsende klub har sat en målrettet jagt ind på det seneste årti.

Det giver blod på tanden hos 32-årige Ángel Di María, der med et mål og to assister tirsdag spillede en vigtig rolle hos det franske mandskab.

- Vi arbejdede hårdt, og vi spillede en stor kamp. Nu vil vi skrive historie for klubben. Vi er i finalen, og det er virkelig vigtigt, men vi skal fortsætte sådan her, for at vores drøm kan gå i opfyldelse, siger han ifølge Uefa.

Argentineren, der har en fortid i blandt andet Real Madrid og Manchester United, blev tirsdag aften kåret til kampens spiller af Uefa.

Nu venter der PSG en finale søndag.

Her står klubben over for enten formstærke Bayern München, der slog FC Barcelona 8-2 i kvartfinalen, eller landsmændene fra Lyon.

- Det er lige meget, om vi skal møde Bayern eller Lyon, vi kommer til at give alt, hvad vi har, lyder det Ángel Di María.

RB Leipzig, der har danske Yussuf Poulsen som anfører, havde overraskende spillet sig i semifinalen efter sejre over engelske Tottenham og spanske Atlético Madrid i henholdsvis ottendedelsfinalen og kvartfinalen.

Men tirsdag var PSG's stjernespillere som Kylian Mbappé, Neymar og Ángel Di María altså for stor en mundfuld for det tyske mandskab.

