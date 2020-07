Atalanta vandt med hele 6-2 hjemme over Brescia og avancerede til andenpladsen i Serie A.

Det mest formstærke hold i Serie A lige nu er Atalanta, som tirsdag aften vandt med tenniscifrene 6-2 hjemme over Brescia.

Med sejren rykker Atalanta forbi Lazio og Inter i toppen af rækken og indtager nu andenpladsen med 70 point efter 33 kampe.

Juventus topper rækken med 76 point for 32 kampe. Der spilles 38 runder i Serie A.

Lazio og Inter, der begge har 68 point efter 32 kampe, spiller onsdag og torsdag og kan sende Atalanta ned på fjerdepladsen igen.

Det velspillende Atalanta-mandskab har i denne sæson vist sig langtidsholdbart. Senest var Juventus heldig med at spille 2-2 hjemme mod Bergamo-holdet.

I tirsdagens kamp bragte Mario Pasalic hjemmeholdet foran 1-0 med et fladt spark efter under to minutters spil.

Seks minutter senere fik Brescias angriber Ernesto Torregrossa udlignet til 1-1, men det blev ikke et varselsskud om bedre tider for bundholdet.

På fem minutter i midten af første halvleg scorede Atalanta tre gange og satte reelt opgøret på plads.

Marten de Roon, Ruslan Malinovsky og Duvan Zapata scorede målene for Atalanta fra det 25. til 30. minut.

I anden halvleg scorede ustyrlige Pasalic sit mål nummer to og tre i kampen, og så gjorde det mindre for hjemmeholdet, at Brescias Nikolas Spalek reducerede til 2-6 til slut.

Med nederlaget er Brescia fortsat i stor fare for at rykke ud med blot 21 point efter 33 kampe. Holdet har ni point op til danskerklubben Genoa over stregen. Og Genoa har spille en kamp mindre end Brescia.

/ritzau/