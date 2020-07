De savner formentlig Christian Eriksen i Tottenham. Og hvis ikke de gør, så bør de nok.

Så klar er meldingen fra den tidligere Tottenham-forsvarsspiller Stephen Kelly.

Efter Londonklubbens 3-1 nederlag til Sheffield United i Premier League, var Kelly med i the Football Daily Podcast, og der blev sendt store roser i Eriksens retning.

»For mig var Eriksen den, der stabiliserede holdet,« siger Stephen Kelly om danskerens tid i Tottenham.

Eriksen i kamp mod Middlesbrough for Tottenham i januar 2020. Det var en af hans sidste for London-klubben. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Eriksen i kamp mod Middlesbrough for Tottenham i januar 2020. Det var en af hans sidste for London-klubben. Foto: MATTHEW CHILDS

I skrivende stund ligger 'Spurs' på en skuffende niendeplads i Premier League i en sæson, hvor meget er gået galt for de hvidklædte.

Stephen Kelly er dog næppe i tvivl om, hvordan holdet skal forbedres: Han mener, at Christian Eriksen skal erstattes.

»Jeg følte, at han var den, der bandt det hele sammen, han var drivkraften bag holdets succes i de seneste sæsoner,« siger Stephen Kelly.

»Det er meget svært at erstatte en spiller, der har hans kvalitet i og omkring den sidste tredjedel på banen, og som kan spille bolden, ser tingene hurtigt og spiller direkte.«

Christian Eriksen fejrer en scoring for Inter med Romelu Lukaku og Ashley Young. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Christian Eriksen fejrer en scoring for Inter med Romelu Lukaku og Ashley Young. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Christian Eriksen forlod Tottenham i januar og skrev under på en kontrakt med italienske Inter.

Starten har været noget broget for danskeren, der dog scorede sit første Serie A-mål i onsdags mod Brescia.

Men undervejs har danskeren fået en del kritik. Det kan du blandt andet læse om her.