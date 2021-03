Den danske angriber Kasper Junker har forladt sin klub Bodø/Glimts træningslejr i Spanien. Stik imod klubbens accept.

Danskeren er igen i konflikt med sin klub og har forladt spillerhotellet i Marbella, fordi klubben ikke ønsker at sælge ham.

»Her kan jeg ikke være mere,« sagde Junker til lokalavisen Avisa Nordland, inden han kørte væk i en taxa.

Den norske klub bekræfter hændelsen på sin hjemmeside. Man har modtaget et bud fra en japansk klub – Nagoya Grampus som også tidligere har været interesseret i danskeren – men da man har sagt nej tak, lader det til, at det blev for meget for Junker.

»Vi modtog et bud på Kasper Junker fra en japansk klub lørdag eftermiddag. Klubben har vurderet budet, og på grund af den korte tid til sæsonstarten har vi ikke fundet budet interessant nok. Det er ikke aktuelt at sælge Kasper Junker i foråret. Der er for lidt tid til at finde en erstatning, Det er vores hovedvurdering,« skriver klubben i en pressemeddelelse.

»Vi har registreret, at han har forladt træningslejren i Spanien. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Vi forstår, at Kasper ønsker et nyt eventyr, men tilbuddet skal også være det rette for klubben,« skriver de videre og tilføjer, at man vurderer sagen løbende.

Det er uvist, hvor Kasper Junker befinder sig i skrivende stund.

Det er langt fra nyt, at der er anspændt stemning mellem Junker og Bodø/Glimt.

I januar valgte klubben også at afvise flere bud på angriberen, og det udløste en offentlig konfrontation mellem Junker, hans agent Christian Bysted og så klubben.

Og den nyeste udvikling hjælper næppe på forholdet.