Selvom transfervinduet er smækket i med et brag, fortsætter transfersagaen med Christian Eriksen i hovedrollen for fulde drøn.

Det lykkedes som bekendt, ikke for den danske midtbane-stjerne at lave det store skifte til en af Europas fodboldmastodonter – i denne omgang.

Men til vinter eller til sommer har Eriksen chancen for at skifte til en ny klub igen.

I den forbindelse har den spanske storklub Atlético Madrid planen klar til at snyde de øvrige storklubber.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Ifølge den store spanske sportsavis AS arbejder man i Atlético Madrid på at lokke Eriksen til at skrive under på en forhåndsaftale, som sikrer, at han skifter til klubben ganske gratis til sommer.

Her har den 27-årige danske landsholdsstjerne kontraktudløb med Tottenham, hvor han har spillet siden sommeren 2013 med stor succes.

Ifølge AS har Atlético-sportsdirektør Andrea Berta og træner Diego Simeone tænkt sig at kontakte Eriksens lejr i januar, hvor de kan lave en aftale med ham om et sommerskifte.

Det er dog langtfra givet, at Eriksen-transferkabalen falder ud til Atlético Madrids fordel. Oppe i Manchester holder Uniteds sportslige ledelse nemlig også nøje øje med danskerens situation.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den småkriseramte storklub forsøgte at hente Eriksen i august, men fynboen takkede nej.

Han foretrak angiveligt at se tiden an i resten af transfervinduet for at se, om ikke Real Madrid eller alternativt Juventus ville komme på banen med det helt rigtige tilbud, hvilket altså ikke skete.

Derfor kan Eriksen fortsat kalde sig Tottenham-spiller. Men det vil Manchester United-ledelsen ændre på til januar.

Her vil de forsøge at overbevise Eriksen om, at han skal komme til klubben, hvilket også vil betyde, at Tottenham kan tjene penge på ham, skriver Daily Mail. Skifter Eriksen først til sommer, kan han smutte gratis.