Rygterne om et kæmpe-skifte til mere end 200 millioner kroner har svirret længe, og nu sker der noget med Joachim Andersen.

Den danske Sampdoria-profil, som ikke er med til U21-EM på grund af en skade, melder nu helt klart ud om sin fremtid. Den ligger ikke i klubben fra Genova, og han skal til en større klub allerede denne sommer.

»Der er meget stor interesse, og jeg kigger på mine muligheder. Jeg har elsket min tid i Sampdoria - både fansene, præsidenten, staben, spillerne og byen, men det er tid til at tage videre, så jeg kan udvikle mig endnu mere,« siger Joachim Andersen.

Joachim Andersens beslutning om at tage det næste skridt i karrieren er ifølge B.T.s oplysninger allerede blevet meddelt Sampdoria, der også er enig i, at tidspunktet er det rette til at sælge danskeren med en stor økonomisk fortjeneste.

Joachim Andersen under fodboldlandsholdets træning på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, mandag den 25. marts 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Joachim Andersen under fodboldlandsholdets træning på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, mandag den 25. marts 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Nu skal den 23-årige midterforsvarer med en A-landsholdsudtagelse på cv’et så finde ud af, i hvilket land, hvilken by og hvilken klub han ønsker at spille fodbold efter sommerpausen.

»Der er flere interesserede klubber, som taler med min agent, og jeg træffer en beslutning inden længe sammen med min familie og min agent,« siger Joachim Andersen.

Franske Lyon er ifølge B.T.s oplysninger så interesseret i Joachim Andersen, at der ligger en stensikker fransk mulighed for danskeren, hvis han ønsker at skifte til sidste sæsons treer i Ligue 1. Den franske klub har sendt et bud til Sampdoria, og den økonomiske pakke, der eventuelt venter Joachim Andersen, er også så pæn, at danskerens lejr er meget lydhør over for det tilbud.

Men også Tottenham har haft flere møder med danskerens bagland. Og det kan altså også ende et helt tredje sted for Joachim Andersen, som ikke selv ønsker at bidrage til klubspekulationer.

epaselect epa07489479 Romas Italian goalkeeper Antonio Mirante (left), Sampdorias Danish defender Joachim Andersen and Romas Argentinian defender Federico Fazio vie for the ball during the Italian Serie A soccer match Uc Sampdoria vs As Roma at Luigi Ferraris Stadium in Genoa, Italy, 06 April 2019 EPA/SIMONE ARVEDA Foto: SIMONE ARVEDA Vis mere epaselect epa07489479 Romas Italian goalkeeper Antonio Mirante (left), Sampdorias Danish defender Joachim Andersen and Romas Argentinian defender Federico Fazio vie for the ball during the Italian Serie A soccer match Uc Sampdoria vs As Roma at Luigi Ferraris Stadium in Genoa, Italy, 06 April 2019 EPA/SIMONE ARVEDA Foto: SIMONE ARVEDA

Han ønsker bare at takke Sampdoria.

»Jeg har udviklet mig utroligt meget i Sampdoria, som jeg valgte, fordi de har en god track record for unge spillere. De troede på mig, og træneren er kendt som en af Italiens bedste til at organisere et forsvar. Nu føler jeg, at jeg er klar til næste skridt,« siger han.

Joachim Andersen skiftede for to år siden hollandske Twente ud med Sampdoria. Her startede han med at sidde en del udenfor, men i denne sæson har han i hvert fald fanget interessen fra flere af de større europæiske klubber. Nu skal han bare beslutte, hvilken en han tror mest på for sig selv - og som giver mest mening for Sampdoria.

»Hvis jeg skal skifte, er det også vigtigt for mig, at det giver mening for Sampdoria. Det drejer sig ikke kun om mig. Jeg har så meget at takke denne fantastiske klub og træner for. Uden Sampdoria stod jeg ikke med disse transfermuligheder. En transfer skal altid give mening for alle parter.«