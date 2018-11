Tottenham bør være bekymret over, at Christian Eriksen endnu ikke har underskrevet en ny kontrakt med klubben.

Den mener den tdligere Chelsea-spiller Andy Townsend, som i dag er ekspert for BT Sports i England.

»Spurs vil gerne have denne aftale på plads. Eriksens måltotal over de seneste sæsoner er ganske udmærket for en midtbanespiller, og han tilbyder noget anderledes i deres offensiv. Men jeg tror på, at hans hjerte er et andet sted. Enten stoler han på Pochettinos projekt, eller også tænker han, at han skal af sted til Barcelona nu,« siger Townsend ifølge Sky Sports.

I fem år har Christian Eriksen vist sit værd for Tottenham. Danskeren har udviklet sig til en af holdets store profiler, og derfor har mange andre storklubber været sat i forbindelse med et køb at midtbanespilleren.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Blandt andet bliver Real Madrid og FC Barcelona ofte nævnt i den sammenhæng.

Om det er disse rygter, der gør, at han endnu ikke har lavet en ny aftale med Tottenham, er svært at sige, men danskeren kontrakt udløber om 18 måneder, og det gør ham kun endnu mere interessant for nogle af Euroaps største klubber.

Det får også Andy Townsend til at tro, at Eriksen kan være på vej væk fra London-klubben, som han har kontrakt med frem til sommeren 2020. Spurs har ellers, ifølge engelske medier, tilbudt den danske stjerne en ny kontrakt, som skulle fordoble hans nuværende løn.

Tottenham skal i aften møde Chelsea i et ægte London-rivalopgør, som kan følges LIVE på BT.dk kl. 18.30.

Hør seneste episode af B.T.s nye fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder. Og husk også at abonnere på programmet lige HER

Artiklen er leveret af Ronaldo.com