Hvis Joakim Mæhle blæser sin aircondition på hotelværelset i Udine ned omkring frysepunktet, forstår man ham godt.

Den 22-årige danske højre back er så varm på markedet, at man ikke snakker om mellemklubber i de europæisk ligaer, men deciderede topklubber. Og han har da også selv fået nogle af oplysningerne serveret af sine agenter.

For dit vedkommende er det klubnavne som Sevilla, Napoli, Dortmund, Atletico Madrid og Manchester United. Det er klubber helt oppe på højeste hylde. Hvad tænker du om det?

»Det er selvfølgelig et kæmpe klap på skulderen. Jeg er utrolig beæret over, at det er sådan nogle klubber, mit navn er sat i forbindelse med.«

Joakim Mæhle under U-21 landsholdets pressemøde i Udine, fredag den 21 juni 2019.

»Men jeg kender det kun som interesse - eller det gør jeg ikke engang, det gør jeg først nu, når du nævner klubberne. Jeg har selvfølgelig hørt nogle af dem før, men der er meget forskel på, om der er interesse eller noget konkret. Det skal også være den rigtige mavefornemmelse for mit vedkommende. Det betyder mere for mig, end hvilke klubber det er,« siger Joakim Mæhle.

Joakim Mæhles niveau blev åbenlyst for danske fodboldfans, da han blev sendt ind på venstre back mod Østrig og scorede to mål i 3-1-sejren ved U21-EM. Men for talentspejdere i Europa er der blevet sat streg under navnet flere gange i den forgangne sæson.

Og nu er det også planen, at Joakim Mæhle skal tage skiftet til en endnu større klub end Genk, fortæller han.

»Jeg vil ikke sige, at der 100 procent sikkert kommer noget, jeg skal tage stilling til. Men det gør der nu nok alligevel. Vi har haft en sæson, hvor vi har vundet mesterskabet og været det bedste hold i Belgien.«



»Hvis der er klubber, der skal hente spillere, og det ikke er fra de øverste rækker, så kigger de mod en liga som Belgien. Så må vi se, hvad der kommer,« siger Joakim Mæhle.

Og han gør sig da også overvejelser om, hvordan han kommer til at bruge sin sommer, mens transfervinduet er åbent.

»Jeg tror stadig, at det bliver en stille og afslappet sommer for mit vedkommende. Ikke noget stress der overhovedet. Men der er klart meldt ud fra min side, at lige nu er det interessante for mig at kigge på, hvad der kommer. Det ved Genk også godt. Så det er det, vi arbejder frem imod sammen. Det er det, der er aftalt indtil videre. Men det er aldrig til at sige, om der kommer noget.«

Der er brandvarmt om dig. Hvor oplyst er du om det?

»For at være 100 procent ærlig er jeg ikke særlig oplyst. Sidst jeg snakkede med mine agenter om det, var efter transfervinduet, hvor de sagde, at der var lidt her og der. Men det er interesse, og der kan ske mange ting på kort tid. Det kommer også an på, hvad de større klubber gør.«

»Når først det begynder at rulle i transfervinduet, og nogen køber spillere, og trænere skifter, sker der spillerhandler der. Det vil kunne mærkes længere nede i rækkerne. Så jeg er ikke særlig oplyst, men selvfølgelig følger jeg med, siger Joakim Mæhle.

Og hvad er det så for en sæson, den 22-årige nordjyde selv fortæller om? Det er en sæson som fast mand på et belgisk tophold. Ja, måske han bare selv skal have lov at sige det.

»Det har 100 procent været et fantastisk år. Et næsten perfekt år. Både med mesterskab, der kvalificerer os til Champions League-gruppespillet, første kampe i europæisk sammenhæng i Europa League, hvor jeg har fået nogle kæmpe oplevelser i gruppespillet, og nu en EM-slutrunde.«

»Det har været en kæmpe sæson, og jeg er kun lige fyldt 22, så forhåbentlig er der meget mere af det i vente, siger Joakim Mæhle.