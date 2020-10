Massive ændringer i engelsk fodbold kan være under opsejling. I hvert fald hvis det står til nogle af de største klubber.

Ifølge The Daily Telegraph fører Manchester United og Liverpool an i et projekt om omstrukturering af engelsk fodbold, der blandt andet vil ændre på ligastrukturen, pokalturneringerne og finansernes dynamik.

Projektet er døbt 'Project Big Picture'. Her er de mest markante ændringer:

Premier League skæres ned fra 20 til 18 hold.

To hold rykker direkte ned fra Premier League, mens et tredje spiller mod tre hold fra Championship i et playoff-system.

To milliarder kroner sendes direkte til klubberne i rækkerne under Premier League som kompensation for mistede indtægter ved kampafvikling uden tilskuere.

Liga Cuppen og Community Shield sløjfes, så der kun er FA Cuppen tilbage.

Billetter til udekampe må maks. koste 180 kroner, mens transporten delvist skal betales af klubben selv.

Omstrukturering af tv-pengene, så flere tilfalder ligaerne under Premier League.

Rammerne for Financial Fair Play skal stemme overens med Uefas.

Projektet har været undervejs siden 2017, men har særligt taget form under coronapandemien. Formanden for EFL, Rick Parry, er inde over projektet og bekræfter, at man har støtte fra størstedelen af de 72 klubber, der spiller i The Championship, League 1 og League 2.

»Nødvendigheden for at gentænke fundamentet i engelsk fodbold strækker sig længere tilbage end starten af denne krise. Engelsk fodbold som helhed har været ramt af pandemien, og med disse tiltag vil vi styrke dem, der har mest brug for det. Det her er en arbejdsplan for fremtiden i engelsk fodbold og for alle dem, der værner om det,« siger Rick Parry til EFL's hjemmeside.

Han erkender, at det kan være svært at få tilslutning fra hold, der kæmper i den nederste halvdel af Premier League, da det gør det sværere for dem at overleve i det fineste selskab:

»Det bliver uden tvivl udfordrende, da det er enorme ændringer, som medfører nogen smerte. Men mener jeg oprigtigt, at det er for engelsk foldbolds bedste? Bestemt. Hvis de største klubber også opnår fordele af det, hvorfor skulle de så heller ikke mene det.«

Skulle projektet blive søsat, så vil det være de mest markante ændringer siden 1992, hvor den bedste engelske række blev omdømt til Premier League og blev skåret ned fra 22 til 20 hold.