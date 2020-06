Dortmund-stjernen Jadon Sancho gjorde det i forbindelse med en scoring, og Schalke 04-spilleren Weston McKennie bar et særligt armbind.

»Vi skal mærke det ansvar og sige noget, ligesom Sancho gjorde.«

Sådan lyder den klare melding fra Bayern München-spilleren Joshua Kimmich, der sammen med sit hold nu lægger sig i kølvandet på flere spillere og planlægger en samlet protest mod drabet på amerikanske George Floyd.

Det fortæller han til flere medier i et Zoom-interview, skriver Independent.

Jadon Sancho viser sin T-shirt med teksten 'Justice for George Floyd' under kampen mod Paderborn 31. maj. Foto: LARS BARON Vis mere Jadon Sancho viser sin T-shirt med teksten 'Justice for George Floyd' under kampen mod Paderborn 31. maj. Foto: LARS BARON

»Som fodboldspiller har du stor magt i denne her verden. Vi skal påtage os det ansvar,« siger Kimmich.

Flere sportstjerner rundtomkring i verden har udtrykt deres støtte til George Floyd, der mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minnesota i USA i slutningen af maj, og er gået til kamp mod racismen. Ud over særlige trøjer har flere spillere, også i Superligaen, blandt andet udtryk deres sympati ved at knæle.

Protesterne, der opstod i kølvandet på Floyds død, spredte sig således også til Europa og sportens verden, herunder den tyske Bundesliga, hvor blandt andre Jadon Sancho udtrykte sin holdning under en kamp mellem Borussia Dortmund og Paderborn.

Under sin spillertrøje bar han en gul T-shirt med teksten 'Justice for George Floyd'. Det klip kan du se i videoen øverst i artiklen.

Og nu melder Bayern München sig altså også på banen i kampen mod racisme.

»Det er godt, at det ikke kun er én spiller. Måske er det også en mulighed for at sige noget som hold. Vi er én verden, et fodboldhold. Det er ligegyldigt, om du er sort eller hvid. Vi som fodboldspillere, ligesom Sancho, har meget magt til at nå ud til folk, til at være rollemodeller,« lyder det fra Kimmich.

Bayern München har diskuteret mulighederne for at lave en fælles protest, men klubben har endnu ikke løftet sløret for, hvad den så i fald vil lave af tiltag.

Det tyske fodboldforbund har besluttet ikke at åbne potentielle disciplinære sager mod antiracistiske budskaber fra spillere i Bundesligaen.