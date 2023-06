Max Thompson fik debut for Liverpool FC i en alder af bare 17 år og 129 dage.

Det skete i sæsonen 1973/74 i den sidste kamp mod Tottenham. Tirsdag meldte Liverpool, at Max Thompson havde mistet livet i en alder af 66 år.

I 1974 kom den purunge forsvarsspiller i sin debut samtidigt til at optræde i Liverpool-legenden, og senere træner for klubben, Bill Shanklys sidste kamp som træner for klubben.

Max Thompson var dengang den yngste spiller til at få debut for klubbens førstehold.

Den rekord blev stående i 36 år og blev først slået i 2010, da 16-årige Jack Robinson kom ind for Liverpool i et opgør mod Hull City.

'Liverpool FC er dybt berørte over nyheden om, at vores tidligere spiller Max Thompson er gået bort. Vores tanker går til Max' familie og venner i denne svære tid,' skriver klubben på deres hjemmeside.

Max Thompson nåede også at optræde i klubber som Blackpool, Swansea City, Bournemouth og flere klubber i USA, Portugal og Sverige.

Efter sin spillerkarriere tog Thompson et kursus i fodboldskader og vendte tilbage til Liverpool som fysioterapeut i begyndelsen af ​​1990'erne.