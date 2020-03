Den spanske fodboldklub Atletico Madrid er ramt af stor sorg, efter en blot 14-årig spiller fra klubbens ungdomshold har mistet livet.

Det skriver Atletico Madrid via klubbens hjemmeside og sociale medier.

Det er den kun 14-årige spanske spiller, angriberen Christian Minchola, som på tragisk vis er død.

Christian Minchola var tilknyttet Atletico Madrids ungdomsafdeling Infantil C.

På Twitter mindes Atletico Madrids anfører, den spanske landsholdsspiller Koke, sin unge klubkammerat.

»Vrede og smerter over at skulle sige farvel til Christian Minchola. Livet er meget urimeligt. Stolt over, at du har båret denne trøje. Varme tanker til kolleger, familie og venner. Hvil i fred,« skriver Koke.

Rabia y dolor por tener que decir adiós a Christian Minchola. La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz. pic.twitter.com/yvvRuWG3bb — Koke Resurrección (@Koke6) March 28, 2020

Atletico Madrid skriver ikke, hvad Christian Minchola døde af, og derfor er det ikke muligt at sige mere om dødsårsagen.

Den spanske fodboldklub vil hylde deres afdøde spiller ved at flage på halvt ved Atletico Madrids hjemmebane Wanda Metropolitano i de kommende uger.