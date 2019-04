Gareth Bales tid i Real Madrid er kommet til en ende.

Træner Zinedine Zidane planlægger en stor sommeroprydning i den stjernespækkede trup, som slet ikke har fået spillet til at fungere her i sæson et efter Cristiano Ronaldos exit.

En af de spillere, Kongeklubben gerne vil af med, er holdets største og dyreste navn, Gareth Bale. Det skriver den sportsavis Marca.

Problemet er bare, at waliseren er alt for dyr for andre klubber, da han har en helt vanvittigt løntung kontrakt med Real Madrid, som strækker sig til sommeren 2022. Derudover er Bale blevet 29 år, og han har en sløj skadeshistorik.

Ifølge Madrid-sportsavisen AS har Bale kun spillet 47 procent af de minutter, han potentielt kunne have spillet, siden han kom til den spanske hovedstad i sommeren 2013.

Real Madrid håber derfor på, at de kan lave en lejeaftale med en anden klub, nu hvor et salg synes så godt som umuligt. Ifølge AS vil en købsoption på Bale følge med.

Kongeklubben har udset sig Chelsea-superstjernen Eden Hazard som Bales afløser i offensiven. Derudover spekulerer de store spanske sportsaviser i, at Christian Eriksen også er på radaren i Real Madrid.

Til gengæld kan de nok skyde en hvid pil efter at få fingrene i det franske angrebsfænomen Kylian Mbappé. Han siger, at han har tænkt sig at blive i Paris Saint-Germain.