Sadio Mane tørner angiveligt også ud for Liverpool FC i de kommende år.

Torsdag aften meddelte Liverpool således, at klubben og angriberne har forlænget kontrakten.

Men noget mærkværdigt vil Liverpool ikke fortælle, hvor lang tid Manes kontrakt nu løber. I stedet kalder klubben forlængelsen for en 'langtidskontrakt'.

- Jeg er meget, meget glad for at have forlænget min tid i Liverpool. Det er en stor dag for mig, og nu kigger jeg frem mod det hele - på at hjælpe holdet og klubben til at nå vores drømme og vinde trofæer.

- Jeg har altid sagt, at jeg ikke skulle tænke over det tog gange, da jeg fik muligheden for at komme her (Liverpool, red.). Det er den rette klub på rette tidspunkt med den rette træner.

- Jeg kom hertil, og det er jeg meget glad for. Det er min bedste beslutning i livet, siger Sadio Mane ifølge liverpoolfc.com.

Den 26-årige angriber kom til Liverpool i sommeren i 2016, og senegaleseren har siden udviklet sig til en af Europas bedste angribere.

Sadio Mane har scoret syv mål i 16 kampe i denne sæson, og han har i alt scoret 40 mål i 89 kampe for Liverpool.

/ritzau/