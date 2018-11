FC Basel er endt i noget af en shitstorm. Og det er måske egentligt meget forståeligt.

Klubben kunne for nylig fejre sit 125-års jubilæum, og det skulle fejres med en stor gallafest med tilhørende middag. Så langt, så godt. Men mens klubbens herrehold nød en stor treretters menu sammen med flere end 1.250 gæster, måtte kvinderne nøjes med en sløj sandwich.

Det skriver CNN.

For klubbens kvindehold var slet ikke inviteret til festen. I stedet var de blevet bedt gå rundt blandt de mange gæster og sælge lodder til en tombola. Og blev de sultne, måtte de sætte sig i et tilstødene lokale.

FC Basels stadion. Foto: Fabrice COFFRINI Vis mere FC Basels stadion. Foto: Fabrice COFFRINI

På Twitter har flere undret sig over den belgiske klubs forskelsbehandling.

»Ulighed bliver bare ved med at være et problem,« skriver en bruger.

»FC Basel er 125 år gammel - og de har tilsyneladende heller ikke udviklet sig,« skriver en anden.

»Jeg troede, at schweizere havde mere moral end dette. Det er et U-land værdigt,« lyder det fra en trejde.

Selv mener klubben ikke, at de har gjort noget forkert. I en udtalelse fortæller de, at før festen havde spurgt kvinderne, om de havde lyst til at sælge lodder i stedet for at deltage i festen.

Noget de angiveligt var »meget glade for«, da pengene gik til kvinde- og ungdomsholdenes udvikling.

»Mange af vores ansatte hjalp på forskellige måder ved vores jubilæumsfest. Det inkluderer også vores kvindehold,« lyder det videre i udtalelsen.

I øvrigt fortæller klubben også, at ingen af klubbens ansatte var inviteret til festen - bortset fra herreholdet. Resten af klubbens personale - herunder også kvindeholdet - vil blive inviteret til en ny jubilæumsfest, der hele tiden har været planlagt til 2019.