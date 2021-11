Ups!

Der er vist en Tottenham-medarbejder, der har en lille smule røde ører i øjeblikket. Tirsdag var nemlig en vigtig dag for Premier League-klubben, der kunne annoncere et stort navn som ny manager, og det gik ikke helt som planlagt.

For hvordan er det nu lige, det er? Er Antonio Conte spanier eller italiener?

Det rigtige svar er naturligvis det sidste, men på en eller anden måde fik London-klubben byttet om på det, så de i stedet kom til at annoncere deres nye manager på spansk.

I tweetet stod der:

'Bienvenido a Tottenham Hotspur, Antonio Conte', der oversat fra spansk betyder 'Velkommen til Tottenham Hotspur, Antonio Conte.'

Den engelske storklub opdagede dog hurtigt fejlen og slettede tweetet, inden det blev erstattet af et nyt, der denne gang var på italiensk:

'Buongiorno Antonio …'

Having announced the arrival of Italian Antonio Conte in Spanish, Spurs have now deleted it and re-announced their new manager with an Italian caption.



What a sublime mess. https://t.co/1Ej3XUiAuj — HLTCO (@HLTCO) November 2, 2021

Men lige lidt hjalp det.

Internettet har det nemlig med at være ubarmhjertigt, så selvom fejlen hurtigt blev opdaget, så var flere brugere lynhurtige til at screenshotte det nu slettede tweet, der efterfølgende har gået sin gang på de sociale medier.

Antonio Conte har skrevet under på en kontrakt med Tottenham frem til sommeren 2023 og kommer til klubben, efter han i sommer forlod italienske Inter.

I sidste sæson vandt han ellers Serie A i sikker stil, men efterfølgende røg han ind i uenigheder med ledelsen i Milano-klubben og sagde derfor farvel.

Conte har tidligere stået i spidsen for klubber som Atalanta, Juventus, Chelsea samt det italienske landshold.