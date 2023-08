Der er skrevet dansk fodboldhistorie.

Den blot 20-årige angriber Rasmus Højlund er officielt skiftet til den engelske storklub Manchester United på en femårig kontrakt.

Og faktisk er det så stort, at selv en fodboldekspert lige må trække vejret en ekstra gang.

»Det bliver ikke vildere for en 20-årige dansker at komme til Manchester United for den her sum,« lyder den første reaktion fra fodboldekspert og fodboldkommentator hos Viaplay Niels Christian Frederiksen.

Prisen skulle efter sigende ligge på knap 75 millioner euro plus bonusser for yderligere ti millioner euro – i danske kroner er det svimlende 560 millioner og knap 75 millioner i bonusser.

»Det er så vanvittige summer, at man trækker vejret en ekstra gang, når man ser en dansker være involveret i så stor en handel med så stor en klub som Manchester United,« siger Niels Christian Frederiksen.

Med skiftet bliver den danske angrebskomet nu klubkammerat med en anden dansk superstjerne – nemlig Christian Eriksen.

Niels Christian Frederiksen er da heller ikke i tvivl, om hvilken betydning, det netop offentliggjorte transferskifte har for en ellers allerede stormende karriere for Rasmus Højlund.

»Det er et epokegørende skifte. Det er den allerstørste scene, han skal ind og danse på. Det er en kæmpe mulighed for ham,« siger han.

Ja, faktisk er det så stor en mulighed, at Højlunds fodboldhistorie kan blive endnu vildere.

»Hvis han gør det godt i United, skriver han sig ind i historiebøgerne i og med, at det er en af verdens største fodboldklubber,« siger han og afslutter:

»Jeg synes, det er fantastisk som dansker. Jeg glæder mig til at kommentere hans kampe i Manchester United.«