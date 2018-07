Juventus har lanceret designet for deres tredjetrøje til 2018-19 sæsonen, som er lavet af 100 % genanvendt plastaffald fra havet Deres nyeste spillersæt er lavet af Adidas i samarbejde med en non-profit organisation ved navn Parley for Oceans

Cristiano Ronaldo og hans nye holdkammerater vil til næste sæson være iført spillertøj, som er fremstillet af et 100% genanvendt polyestermateriale lavet af havplastik.

Trøjerne vil være i farverne carbon og neongul.Adidas designer Francesca Venturini, der arbejdede tæt sammen med Parley for the Oceans under fremstilling af trøjerne, afslørede, hvor inspirationen bag designet kom fra.

»Den nye Juventus-tredjetrøje har økoinnovation og lang levetid som de primære funktioner,« sagde han til klubbens hjemmeside.

»Gennem vores partnerskab med Parley for Oceans har vi været i stand til at skabe denne smukke trøje lavet af Ocean Plastic. Den mørke grå skygge med gule nuancer gør det til den perfekte trøje, hvad enten den bæres på banen eller på gaden.«

Juventus bliver den tredje klub, som kommer til at lave et samarbejdede med Parley Ocean Plastics. Real Madrid og Manchester United har gjort det samme.

Juventus's eco-friendly 2018/19 third kit has landed! pic.twitter.com/iizhNxE5Sm — B/R Football (@brfootball) 18. juli 2018

