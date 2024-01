Ismaskiner, kondicykler, en sauna – og en overhaling til B.T.

Det er, hvad den storomtalte Vejle-investor Cagdas Senyürek præsenterer i en pressemeddelelse fredag, i kølvandet på det enorme kaos, der omgiver Vejle Boldklub.

Onsdag kunne B.T. afsløre, at tysk-tyrkeren mistænkes for at fuske med sit cv, der blandt andet tæller en lang fortid hos bankgiganten Deutsche Bank og et anerkendt tysk universitet.

Nu deler han en række opsigtsvækkende detaljer om skandalen i medierne, tiltag i klubben og den afvisning, han har fået af Divisionsforeningen.

»Deutsche Bank har i omegnen af 65 underselskaber og involveringer. Når jeg siger, at jeg arbejdede for og med dem, så mener jeg det,« skriver han og kritiserer en unavngiven avis – som er B.T.

»Hvis du forhører dig om mig det forkerte sted og får et nej, betyder det ikke, at jeg ikke er involveret i banken. Avisens research skulle være bedre.«

Sidenhen har flere medier berettet om, at Cagdas Senyürek var rejst til udlandet.

Det tager han også op – og bekræfter – i pressemeddelelsen. Han skriver, at det skyldes, at »de ikke lukker os ind i lokalerne på stadion mere.«

Og så at han havde andre forretninger, han skulle se til.

Cagdas Senyürek proklamerer desuden, at noget er »råddent« i Vejle, og lister så en lang række nuværende og fremtidige tiltag op i klubben.

Blandt andet skriver han, at det er blevet indført, at »hver spiller skal varme op i mindst 15 minutter, inden han skal spille,« og at man har bestilt fire kondicykler og to løbebånd til opvarmningen, fordi klubben kun havde en kondicykel til rådighed til 11 spillere.

Ismaskiner er også et problem ifølge Cagdas Senyürek. Klubben ejer ingen maskiner på stadion, der kan producere is til at behandle skader. Nu er der bestilt to.

»Vi planlagde også en sauna til VB Parken, da det er meget vigtigt efter træningen. Selvom der er nok plads herovre, har de ikke etableret en,« skriver han også.

En hal er også en del af planerne, så der kan spilles i perioder, hvor sne ligger på banen.

En ny bus med Vejle-logo på.

Der har været en idé oppe at vende, om at der skal tag på stadion mod dårligt vejr.

Sidst i pressemeddelelsen skriver han også, at Divisionsforeningen – som altså har afvist at give Cagdas Senyürek licens – har spurgt ind til de 375 millioner kroner, han efter eget udsagn har tænkt sig at smide i Vejle Boldklub.

»Divisionsforeningen har spurgt mig om, hvor de penge skal komme fra, og jeg har erklæret, at pengene er på min private konto i banken, og jeg har også vist alle kontooversigten,« skriver han blandt andet.

»De spurgte mig også om, hvordan jeg har tjent de penge. Jeg forklarede dem, at det er min forretning, og tro det eller ej, så er pengene i den største bank i Tyskland, som tjekker det her bedre end nogen andre.«

B.T. har løbende forsøgt at få en kommentar fra Vejle Boldklub.