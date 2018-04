Hverdagen har meldt sig for AC Milans karismatiske træner Gennaro Gattuso, der tidligere på måneden forlængede sin kontrakt med tre år i klubben efter en rigtig god start som træner.

Lige siden har Milan ikke vundet en eneste kamp, og i sidste weekend ramte holdet en stor nedtur, da Gattusos mandskab på hjemmebane og med en mand i overtal i de sidste 10 minutter af kampen tabte 0-1 til det upåagtede hold Benevento. Benevento, der ligger sidst i Serie A og er rykket ud af rækken med et brag.

Fadæsen har fået Gennaro til at droppe en ellers planlagt ferie med familien.

»Efter Benevento-nederlaget ramte vi bunden. Nu bliver vi nødt til at være vores ansvar bevidst, og jeg må være den første til at se den nye virkelighed i øjnene. Jeg havde planlagt en to-dages ferie med min familie i Spanien, men jeg har revet flybilletterne over for i stedet at arbejde hårdt med drengene,« siger Gattuso ifølge GOAL.

Søndag skal hans mandskab atter i kamp og forsøge at tage den første sejr i syv kampe, når milaneserne møder Bologna på udebane, og Gattuso kalder det før opgøret en 'must win'-kamp for Milan, der ligger på syvendepladsen i Serie A med et point op til Andreas Cornelius' Atalanta, der i øjeblikket sidder på en Europa League-plads.