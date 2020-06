Det skulle have været et kærkomment gensyn med fodbolden i Portugal, da ligaens tophold, Benfica, hjemme tog imod rækkens nummer 13, Tondela.

Men det er i stedet et angreb på Benficas spillerbus efter kampen, som trækker overskrifter dagen derpå.

Spillerbussen blev ramt af stenkast efter kampen, da den var på vej mod Benficas træningsanlæg i Seixal.

Angrebet medførte en række skader på bussens ruder, som sendte glasskår mod spillerne inde i bussen. Billeder af skaderne er allerede begyndt at florere på de sociale medier.

Efter angrebet blev to af Benficas spillere kørt forbi hospitalet i Lissabon for en sikkerheds skyld.

Benfica bekræfter selv hændelsen på klubbens hjemmeside og oplyser, at der er tale om de to spillere tyske Julian Weigl og serbiske Andrija Zivkovic.

'Benfica fordømmer de kriminelle stenkast, som blev rettet mod spillerbussen efter kampen mod Tondela, der blev spillet torsdag aften på Estadio da Luz,' lyder det i en meddelse på klubbens hjemmeside.

Klubben skriver videre, at den nu vil samarbejde med myndighederne i forsøget på at identificere gerningsmændene.

Torsdagens kamp mod Tondela var den første kamp efter coronakrisen.

De to hold spillede uafgjort 0-0, hvilket giver Benfica 60 point og dermed førstepladsen efter 25 runder.

De nærmeste forfølgere fra FC Porto har ligeledes 60 point, men må nøjes med andenpladsen som følge af en dårligere målscore.