Klokken 17.30 søndag aften møder Manchester United rivalerne fra Liverpool i Premier League.

Lige nu er United-spillerne på vej til Old Trafford, og her er de blevet mødt af en masse rasende fans, der demonstrerer med romerlys.

Flere billeder og videoer fra Manchester viser nemlig, at mange fans har samlet sig omkring spillerbussen.

Det skyldes, at fansene er rasende på Glazer-familien, der ejer Manchester United. Det bunder blandt andet i, at familien tænker mere på penge end på klubben.

Protesterne mod Glazers i dag er allerede startet. Her ude foran the Lowry, hvor spillerne bliver kørt fra til Old Trafford. #mufcdk #pldk pic.twitter.com/h3G4qBRbBt — Red Devils DK (@reddevils_dk) May 2, 2021

Det viste de igen for nogle uger siden, da Manchester United var en af 12 klubber, der ønskede at danne den kontroversielle Super League.

Super League levede dog kun i nogle døgn, inden flere af klubberne begyndte at trække sig ud igen. Ja, de blev nærmest tvunget ud, da alle fodboldfans verden over var uforstående og rasende over, at man ville stifte den eksklusive turnering.

Efterfølgende var Glazer-familien ude med et undskyldningsbrev til fansene, hvor de beklagede, at de købte ind på Super League-idéen i første omgang.

Glazer-familien med flere milliarder af kroner på kistebunden har ejet Manchester United siden 2005. Siden er de blevet kritiseret et utal af gange for deres håndtering af ejerskabet.

On manoeuvres pic.twitter.com/rpOkPUHO2E — Red Issue (@RedIssue) May 2, 2021

Men trods den massive kritik fra flere forskellige kanter, så har familien ingen intentioner om at trække sig, og de har ikke været til en Manchester United-kamp i mange år.

Holdet fra den røde del af Manchester har gang i en flot sæson på banen, hvor de er nummer to i Premier League, mens storklubben har det ene ben i Europa League-finalen efter en sejr på 6-2 over Roma torsdag i den første af to semifinaler.