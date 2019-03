Brøndby skal til sommer sælge spillere for 44 millioner kroner.

Det fremgår af den nye version af Brøndbys såkaldte strategi 6.4.

Derudover skal klubben slutte i top 3 i den igangværende sæson.

Det er to af kravene i den årsrapport, Brøndby onsdag morgen præsenterede. Her kunne klubben samtidig præsentere et overskud på lidt over 10 millioner kroner.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Frem til sommeren 2022 vil klubben øge det sportslige budget med 50 procent - det betyder også, at der investeres yderligere i talentafdelingen, Brøndby Masterclass.

Til sommer bemyndiges Brøndby en større kapitaludvidelse med 'fortegningsret for selskabets aktionærer' - her satser man på at rejse omkring 100 millioner kroner, som blandt andet skal bruges på at renovere Brøndby Stadion.

I september blev det konstateret, at betonen på 'Sydsiden' var godt slidt og havde brug for en opgradering. Derudover vil klubben også forbedre lounge-faciliteterne på stadion.

Opdateres