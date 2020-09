En mislykket målmandsindgreb og et forsvarskiks satte gang i Viktoria Plzen, som vandt 3-0 over Sønderjyske.

Sønderjyske må vinke farvel til drømmen om en plads i Europa Leagues gruppespil efter bare en enkelt kvalifikationskamp.

Torsdag aften tabte sønderjyderne en ellers ret lige kamp med de klare cifre 0-3 på udebane mod tjekkiske Viktoria Plzen.

Det var i høj grad en række personlige fejl, der var årsag til den store forskel på måltavlen. De i europæisk sammenhæng rutinerede Viktoria Plzen-spillere udnyttede de gaver, som Sønderjyske ufrivilligt gav dem.

Før fejlene begyndte at indfinde sig kunne Sønderjyske være kommet i front efter en stærk start på kampen.

Anders K. Jakobsen var få centimeter fra at kunne score i et tomt mål i det ottende minut, men en forsvarsspiller nåede akkurat bolden før den fynske målræv.

Også Johan Absalonsen havde et fint forsøg, før gaveboden åbnede.

Første gang slap Sønderjyske billigt, da Patrick Banggaard missede en lang bold og forærede en friløber væk. Siden slap Sønderjyske også godt fra en tredobbelt tjekkisk chance, men ti minutter før pausen gik det galt.

Målmand Lawrence Thomas kunne ikke gribe et indlæg lige i favnen på ham, og i forsøget på at afværge et skud mod tomt mål, vurderede dommeren, at Johan Absalonsen begik straffespark. Den vurdering var i bedste fald tvivlsom.

Straffesparket udnyttede Zdenek Ondrasek sikkert.

En håndfuld minutter senere gik det fra ondt til værre.

Stefan Gartenmann og Pierre Kanstrup gik skævt af hinanden og forærede tjekkerne en friløber med en for kort tilbageaflevering. I første omgang reddede Lawrence Thomas, men returen faldt ned for fødderne af Adriel Ba Loua, og ivorianeren sendte bolden i nettaget.

I begyndelsen af anden halvleg kom det endelige knockoutstød så. Først lavede Sønderjyske en dum opspilsfejl, og da tjekkerne efterfølgende afsluttede på stolpen, lykkedes det ikke danskerne at samle returen op, og i stedet kunne Miroslav Kacer gøre det til 3-0.

Selv om kampen var afgjort, kæmpede Sønderjyske ihærdigt videre, og en reducering eller to havde ikke været ufortjent.

Med det europæiske exit kan Sønderjyske nu koncentrere sig om Superligaen og om at forsvare pokaltitlen. Muligvis bliver de kommende kampe dog uden nigerianeren Rilwan Hassan, der udgik med en skade mod Viktoria Plzen.

/ritzau/