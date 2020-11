Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, er i alvorlige problemer.

Så store problemer, at storbanken Nordea nu kræver, at Parkens tre storaktionærer - heriblandt den kendte rigmand Lars Seier Christensen - skal skyde 250 millioner kroner ind i det økonomisk trængte firma.

Det skriver Inside Business tirsdag.

Parken kigger ind i et voldsomt underskud på mere end 300 millioner kroner i år, og samtidig har selskabet en gæld på over en milliard kroner - læg dertil et større byggeprojekt på den jyske veskyst og et drastisk indtægtsfald på grund af coronakrisen.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

Så nu forlanger Nordea handling.

Banken har ifølge Inside Business forhandlet med Parken Sport & Entertainments tre storaktionærer, og som løsning kræves det, at Parkens Lars Seier Christensen, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard senest 1. februar stiller en garanti om at smide 250 millioner kroner ned ind i selskabets slunkne pengekasse.

Det skal være tilløbet til en større aktieemission, der kan polstre økonomien.

»Samtidig ser banken gerne, at ledelsen med formand Bo Rygaard i spidsen og ejerne i den kriseramte fodboldkoncern udarbejder en udførlig plan for, hvordan man har tænkt sig at manøvrere gennem de kommende 6-12 måneder, hvor mange af Parkens forretningsben, herunder fodbolden og badelandet Lalandia, fortsat ser ud til at være hårdt ramt på indtjeningen,« skriver Inside Business.

Nordea ønsker ikke at kommentere sagen over for Inside Business.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Lars Seier Christensen.