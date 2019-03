Fodboldspilleren Cristiano Ronaldo besøger med Juventus den svenske hovedstad Stockholm til sommer for at spille en venskabskamp.

Det er der dog ikke udpræget tilfredshed med hos den svenske antimobning-organisation Friends.

De lægger navn til nationalstadionet Friends Arena, hvor Juventus skal spille venskabskampen mod Atletico Madrid.

Her er man ikke glade for tanken om, at Cristiano Ronaldo skal spille, når han er anklaget for voldtægt af en kvinde tilbage i 2009 - en sag, der er blusset op igen.

Cristiano Ronaldo og Juventus kommer ikke til USA denne sommer, som de ellers tidligere har gjort. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Cristiano Ronaldo og Juventus kommer ikke til USA denne sommer, som de ellers tidligere har gjort. Foto: MARCO BERTORELLO

»Vi er meget utilfredse med, at Friends bliver sat i forbindelse med beskyldninger om en ekstremt alvorlig forbrydelse. Sexforbrydelse og sexchikane er noget, vi i Friends arbejder aktivt imod hele tiden, og det har vi gjort i mange år.«

»Vi kan ikke styre, hvad der sker i arenaen, men jeg kan sige, at vi er meget ulykkelige over at blive sat i forbindelse med sådan noget,« siger Friends' kommunikationschef, Lovisa Lönnebo, til Aftonbladet.

Det er træningsturneringen International Champions Cup, som venskabskampen er en del af. Størstedelen af kampene spilles i USA, mens der spilles en anden lignende træningsturnering i Asien.

Planen var også, at Juventus skulle spille i USA, men på grund af Cristiano Ronaldos voldtægtsanklage, er kampen blevet flyttet væk derfra, skriver New York Times.

Her lyder det, at der vil være en risiko for, at Cristiano Ronaldo vil blive pågrebet af de amerikanske myndigheder i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Aftonbladet skrev torsdag, at Friends ville kontakte organisatørerne bag International Champions Cup og klarlægge deres bekymring om Ronaldos tilstedeværelse på Friends Arena.

Aftonbladet har søgt en kommentar hos International Champions Cup, men svaret er umiddelbar tavshed fra deres side.

International Champions Cup vil ikke udsende nogen pressemeddelelse lige nu eller tilføje yderligere kommentarer til denne sag,' lyder det i et skriftligt svar til det svenske medie.

Voldtægtsanklagen mod Cristiano Ronaldo kommer fra kvinden Kathryn Mayorga.

Hun påstår, at Cristiano Ronaldo voldtog hende i Las Vegas i 2009. Ronaldo og hans repræsentanter afviser, at der har været tale om voldtægt.

Hvad der er kommet frem er, at de to har været sammen, og at der blev indgået en fortrolighedsaftale mellem de to i 2010, hvor Mayorga angiveligt fik i nærheden af 2,5 millioner kroner for ikke at tale om den aften i Las Vegas.

Ronaldos lejr har udtalt, at det beløb ikke kan ses som at Ronaldo erklærer sig skyldig i en ugerning, men at han ville stoppe de anklager, der kom mod ham allerede dengang fra Mayorga.