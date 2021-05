Thomas Frank og Brentford er for anden sæson i træk klar til playoff-finalen på Wembley. Dermed er den danskertunge klub kun én sejr fra oprykning til Premier League - og en økonomisk gevinst på mere end en milliard kroner.

Det startede ellers skidt i den anden semifinalekamp mod Bournemouth, der havde vundet det første opgør med 1-0.

Efter seks minutter strøg gæsternes Arnaut Danjuma alene af sted, og så var Bournemouth på 1-0. Dermed lignede det ikke, at Brentford - der havde Henrik Dalsgaard, Mads Roerslev, Mathias Jensen og Emiliano Marcondes i startopstillingen - skulle klare skærene.

Men det lykkedes alligevel - på imponerende vis.

Soccer Football - Championship Play-Off Semi Final Second Leg - Brentford v AFC Bournemouth - Brentford Community Stadium, London, Britain - May 22, 2021 Brentford's Marcus Forss celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Soccer Football - Championship Play-Off Semi Final Second Leg - Brentford v AFC Bournemouth - Brentford Community Stadium, London, Britain - May 22, 2021 Brentford's Marcus Forss celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PAUL CHILDS

Først udlignede topscorer Ivan Toney på straffespark. Kort efter fik gæsternes Chris Mepham direkte rødt kort.

I starten af anden halvleg gjorde tyske Vitaly Janelt det til 2-1 til Thomas Franks tropper.

Og 10 minutter før tid scorede finske Marcus Forss det forløsende 3-1-mål.

I finalen møder Brentford enten Barnsley eller Swansea. Sidstnævnte vandt det første opgør med 1-0 i Barnsley.