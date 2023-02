Lyt til artiklen

Først var det West Ham fra Premier League, der blev slået ud.

Tirsdag aften kom turen så til Leicester City - og nok engang leverede danske Jon Dahls Blackburn-tropper en gedigen overraskelse i den største engelske pokalturnering FA Cup.

For med et imponerende 2-1-resultat på King Power Stadium i Leicester skabte Jon Dahl og co. altså et resultat, der vil give genlyd i engelsk fodbold, da bookmakerne blot levnede Blackburn godt ti procents chance for at slå Leicester.

Blackburn bragte sig foran både 1-0 og 2-0, inden Leicester reducerede og pressede på for en udligning til allersidst, hvor man blandt andet ramte stolpen.

Men det endte altså uden yderligere scoringer, og således blev Jon Dahl Tomasson altså den store i danskerduellen mod Leicester, hvor målmand og landsholdsbobler Daniel Iversen fik en sjælden chance i målet, mens nyindkøbte Victor Kristiansen kom ind fra bænken efter at have været fast starter i de seneste kampe.

Dermed er Jon Dahl og co. nu altså videre til kvartfinalen i FA Cup, og det er fortsættelsen af en ganske imponerende debutsæson i Championship for den danske landsholdslegende.

Han overtog roret i sommerpausen og er efter 34 kampe nummer fire i den næstbedste engelske række - dermed ligger han og holdet godt til i kampen for at spille om de eftertragtede oprykningspladser til Premier League.