Da den brasilianske fodboldklub Palmeiras søndag tog imod Flamengo, mistede en 23-årig kvinde livet kort inden kampstart.

Under et slagsmål mellem flere tilhængere blev en ølflaske kastet ind i mængden.

Og den ølflaske ramte Gabriela Anelli, som døde af sine kvæstelser to dage senere. Se episoden nederst i artiklen.

Ifølge AP News melder brasiliansk politi om, at en 26-årig mand er blevet sigtet og fængslet for episoden.

Sky News skriver, at Gabriela Anelli fik to hjerteanfald efter, at hun blev ramt udenfor Allianz Parque, hvor hun ventede på at komme ind.

Broren, Felipe, fortæller, at hun blev kørt på hospitalet, hvor hun blev opereret, men desværre stod Gabriela Anellis liv ikke til at redde.

Palmeiras har kommenteret den tragiske episode.

'Vi kan ikke acceptere, at en 23-årig kvinde er offer for barbari i et miljø, der skulle have været til underholdning,' skriver klubben på Instagram og fortsætter:

'Klubben opfordrer myndighederne til at undersøge sagen omhyggeligt, da det skader billedet af brasiliansk fodbold.'

Ednaldo Rodrigues, der er præsident for det brasilianske fodboldforbund, fortæller til AP News, at han arbejder tæt sammen med myndighederne for at undgå, at lignende episoder gentager sig.

Under næste runde af det brasilianske mesterskab vil der blive holdt et minuts stilhed til ære for Gabriela Anelli.