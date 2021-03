30.000 tilskuere fordelt på 10-15 superligakampe skal hjælpe til at undersøge af smitterisiko på stadioner.

Der mangler en politisk godkendelse, før en stor tilskuertest blandt i alt 30.000 fodboldfans kan være med til at undersøge smitterisikoen ved at være til stede på et fodboldstadion.

Alt forarbejdet er lavet, og planerne venter på at blive effektueret. Det siger direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, til Ritzau.

- Myndighederne har gennemgået projektet og stillet os nogle spørgsmål i den forbindelse - mest af sundhedsfaglig og operationel karakter - og de spørgsmål har vi via forskningsfolket besvaret. Vi mener, at vi med rimelighed kunnet løse de spørgsmål og krav, der var.

- Så nu ligger det i realiteten og venter på, om man politisk vil sætte gang i projektet.

- Kulturministeriets genstartsteam har anbefalet, at man sætter fem millioner kroner fra deres genstartspulje af til projektet, for alle kultur- og oplevelseserhverv finder det her forsøg helt centralt.

- Resten af finansieringen skal findes, men for at man kan sætte gang i den proces, skal vi have myndighedernes godkendelse - vi har den videnskabsetiske godkendelse, siger Claus Thomsen.

Han håber, at forsøget kan gå i gang i slutningen af marts eller i begyndelsen af april. Forsøget er ikke i direkte relation med de øvrige politiske beslutninger om dansk genåbning efter coronanedlukningen.

En omfattende teststrategi er kernen i projektet. Tilskuerne skal PCR-testes forud for kampen. På stadion vil de blive lyntestet. Seks til ti dage efter kampen skal de have foretaget en opfølgende PCR-test.

De i alt 30.000 fans skal dog ikke være på samme stadion samtidig.

- Som forsøget er designet lige nu, så skal der være 10-15 kampe med mellem 1000 og 3000 tilskuere inddelt i sektioner à 500 tilskuere.

- I nogle situationer vil tilskuerne sidde tæt, mens de i andre sektioner vil sidde med mindst to meters afstand til andre stadiongæster for at se, om der er forskel på smitterisikoen, når de er blevet hurtigtest inden.

- Vi skal se, om smitterisikoen er under den risiko, der er i samfundet i det hele taget, siger Claus Thomsen.

I forsøget er der lagt op til, at tilskuerne skal sidde uden mundbind på tribunen.

- Krav om mundbind kan bygges ind i forsøget, hvis sundhedsmyndighederne ønsker det. Men hvis man er i et afsnit med to meters afstand, er det også lige meget, om man har mundbind.

- I det øjeblik man rejser sig for at gå på toilettet eller ned for at købe noget, vil man skulle bruge mundbind, siger Claus Thomsen.

Der har ikke været tilskuere til kampe i Superligaen siden december. Dengang måtte der være op til 500 personer på stadion, hvilket inkluderede alt fra spillere og trænere til vagter og kameramænd.

/ritzau/